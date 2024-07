Linh Rin lên chức Chủ tịch, con trai tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn có phản ứng bất ngờ khi làm việc dưới quyền vợ

Sau khi kết hôn với Phillip Nguyễn - con trai tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn và trở thành dâu hào môn, cuộc sống của Linh Rin (Ngô Phương Linh) càng được chú ý hơn. Mới nhất, cô đã trở thành Chủ tịch HĐQT trung tâm tiếng Anh do tập đoàn nhà chồng mới mở ở Đà Nẵng.

“Đà Nẵng ơi! Hãy yêu thương cô lễ tân này nhé! Cô làm từ sáng tới tối muộn, cô mải miết nói cả ngày và cô không chịu về! Cả nhà thấy em đủ tiêu chí vào làm chính thức chưa ạ? Never stop learning!” - Linh Rin viết. Đồng thời cô cũng cập nhật vị trí và nơi làm việc mới trên trang cá nhân.

Linh Rin chia sẻ trên trang cá nhân về vị trị và nơi làm việc mới

Theo giới thiệu ở website trung tâm này, Linh Rin là người sáng lập và cũng đang giữ vị trí Chủ tịch. “Sự ra đời cô con gái nhỏ Caroline đã mang lại cho Linh một mục tiêu mới trong cuộc sống, đó chính là giáo dục con người” là thông tin về nữ Chủ tịch được đăng tải.

Phillip Nguyễn cũng nằm trong đội ngũ lãnh đạo của trung tâm này. Hiện anh đang là Giám đốc chiến lược và thành viên HĐQT, tức là làm việc dưới quyền Linh Rin.

Trên trang cá nhân, Phillip Nguyễn đăng ảnh vợ kèm chú thích đầy tự hào: “Ngô Phương Linh my wife and life partner, now my business partner and my boss” (Tạm dịch: Ngô Phương Linh - người vợ và người bạn đời của tôi, bây giờ còn là đối tác kinh doanh và sếp của tôi ).

Linh Rin cùng với Phillip Nguyễn và bố mẹ chồng

Trước đó Linh Rin cũng giữ vị trí Commercial Director - Giám đốc thương mại ở tập đoàn nhà tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn.

Trong một bài phỏng vấn vào đầu năm 2023, Linh Rin cho biết Phillip Nguyễn ảnh hưởng đến mình rất nhiều trong công việc. Vì yêu Phillip Nguyễn mà mỹ nhân Hà thành thấy được đam mê cũng như sự hạnh phúc khi được làm những công việc mà mình yêu thích, đắm chìm trong công việc một cách say mê.

Nói về chuyện tình cảm và công việc, Linh Rin chia sẻ: “Tất nhiên là chuyện bất đồng trong công việc là không tránh khỏi nhưng Linh chọn cách im lặng và giải quyết theo hướng là mình tìm xem sự việc có đúng không, chứ không phải giống như trong chuyện tình cảm.

Trong chuyện tình yêu thì có thể không phải A là A, B là B nhưng với công việc thì mình sẽ phải nhìn nhận nó một cách thực tế hơn. Đấy là sự nghiêm túc và chuyên nghiệp trong công việc. Tụi mình cũng tách ra, tình yêu là tình yêu, công việc là công việc” .