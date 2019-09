Linh Rin lần đầu tiết lộ lý do "phải lòng" Phillip Nguyễn - em chồng Hà Tăng

Thời gian qua, cặp đôi Linh Rin - Phillip Nguyễn đã không còn úp mở về chuyện hẹn hò nữa, thay vào đó là những bức ảnh chụp chung, những lần xuất hiện cùng nhau một cách thoải mái và không ngại khoe lên mạng xã hội những hành động lãng mạn dành cho nhau.



Mới đây, nàng hot girl Hà Thành còn khiến dân tình hết mực ghen tị khi chia sẻ cảm nhận về anh người yêu soái ca của mình. Đăng bức ảnh chụp từ phía sau Phillip Nguyễn, Linh Rin bày tỏ ngọt ngào: "Here is a man that i always admire. I do not know what to say as he standing in front of me... A young bussinessman with the warmest heart i have ever known" (Đây là người đàn ông mà tôi luôn ngưỡng mộ. Tôi không biết phải nói gì khi anh ấy đứng trước mặt tôi...

Một doanh nhân trẻ với trái tim ấm áp nhất mà tôi từng biết).

Linh Rin - Phillip Nguyễn nằm trong nghi vấn hẹn hò vào đầu tháng 8/2019 khi cặp đôi xuất hiện tình tứ ở đám cưới của một người thân. Sau đó, cả hai liên tục check-in cùng một địa điểm, cùng đi du lịch, nấu ăn cho nhau,...

Đến cuối tháng 8/2019, cặp đôi dần cởi mở hơn trong việc chia sẻ hình ảnh bên nhau. Trong chuyến công tác gần đây, Phillip Nguyễn cũng đưa Linh Rin đi cùng và còn quay clip công khai ở bên nhau lên Instagram.

Dù vậy, em chồng Hà Tăng lẫn hot girl Hà Thành vẫn chưa chính thức lên tiếng khẳng định đang hẹn hò, chỉ thể hiện thông qua hành động.