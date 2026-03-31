Linh Miu và cú lột xác từ hot girl trong sáng đến "thánh nữ" gợi cảm

Trong dàn hot girl đời đầu thường xuyên gây bão mạng xã hội bởi những phát ngôn táo bạo và đời tư đầy rẫy thị phi, Linh Miu (tên thật là Vũ Mỹ Linh) chắc chắn là cái tên không thể bỏ qua. Sau hơn một thập kỷ gia nhập showbiz, người đẹp sinh năm 1993 gốc Hà Nam đã có màn lột xác hình ảnh khiến công chúng không khỏi ngỡ ngàng.

Khởi đầu "hiền lành" và bước ngoặt thay đổi phong cách

Ít ai nhớ rằng, thuở mới vào nghề, Linh Miu sở hữu vẻ ngoài trong sáng, dễ thương đúng chuẩn hot girl học đường. Cô từng thử sức ở nhiều vai trò như diễn viên, người mẫu, ca sĩ và góp mặt trong các bộ phim dành cho tuổi teen như Phù thủy tuổi teen, Awaken – Thức tỉnh hay phim ngắn Đồng hồ cát.

Tuy nhiên, bước ngoặt thực sự đến vào khoảng năm 2012 khi cô chuyển hướng sang làm đại diện quảng cáo game. Từ đây, Vũ Mỹ Linh rũ bỏ hình ảnh "an toàn" để theo đuổi phong cách quyến rũ, trưởng thành. Với lợi thế body đồng hồ cát, vòng 1 và vòng 3 nảy nở, cô nhanh chóng gắn liền với biệt danh "thánh nữ cảnh nóng" trong các bộ phim ngắn gợi cảm trên YouTube.

Đời tư ồn ào và những phát ngôn gây tranh cãi

Sự phóng khoáng của Linh Miu không ít lần đẩy cô vào tâm điểm chỉ trích. Từ những lần hớ hênh trên sân khấu, sử dụng bóng cười, cho đến việc khoe tủ đồ tiền tỷ hay tuyên bố chi tiêu 100 triệu chỉ trong 12 giờ. Đặc biệt, việc công khai chuyện bạn trai chi trả mọi sinh hoạt phí cũng khiến dư luận nổ ra nhiều luồng tranh luận trái chiều.

Đáng chú ý nhất chính là chia sẻ về gia thế "không phải dạng vừa". Linh Miu từng thừa nhận mình "sướng từ trong trứng" khi có bố là Chủ tịch một tập đoàn bất động sản lớn, còn mẹ cũng giữ vai trò điều hành doanh nghiệp. Dù xuất thân trâm anh thế phiệt, cô vẫn quyết định vào TP.HCM lập nghiệp từ năm 2016 để khẳng định sự tự lập, không phụ thuộc vào tài chính gia đình.

Diện mạo thay đổi và sở thích xăm hình táo bạo

Sau nhiều năm, nhan sắc của Linh Miu có sự thay đổi rõ rệt với gương mặt V-line và đôi mắt sắc nét hơn, làm dấy lên nghi vấn can thiệp thẩm mỹ. Hiện tại, cô tập trung chủ yếu vào công việc DJ và mẫu ảnh.

Điểm nhấn tạo nên "thương hiệu" cá nhân của Linh Miu chính là những hình xăm lớn ở vị trí nhạy cảm. Nổi bật nhất là hình xăm hồ ly 9 đuôi chiếm diện tích lớn trên cơ thể. Ngoài ra, cô còn sở hữu hình xăm mandala ở chân, biểu tượng cung Thiên Bình, ngôi sao và họa tiết hoa ở xương quai xanh – mỗi hình xăm đều là một dấu ấn riêng biệt giúp cô luôn biết cách tạo sức hút mỗi khi tái xuất.