Ukraine thu được mảnh vỡ tên lửa Nga sau cuộc tập kích ngày 7 tháng 9.

Bộ Quốc phòng Ukraine ngày 9 tháng 9 thông báo đã mổ xẻ các mảnh tên lửa Nga rơi trúng tòa nhà chính phủ ở trung tâm Kiev trong đòn tập kích trước đó hai ngày, phát hiện nhiều linh kiện điện tử do Mỹ và đồng minh sản xuất.

Đặc phái viên của Tổng thống Ukraine, Vladyslav Vlasiuk cho biết tên lửa hành trình Iskander-K Nga lao trúng tòa nhà nhưng không phát nổ do bị phòng không bắn hư hại từ trước.

Ông công bố ảnh chụp mảnh tên lửa và danh sách linh kiện bên trong, trong đó có 35 thành phần từ các công ty Mỹ như Texas Instruments, Analog Devices, Altera cùng nhiều thiết bị từ Nhật Bản, Anh và Thụy Sĩ.

Các điều tra viên Ukraine cũng thống kê được 57 thành phần do Nga chế tạo và 5 thành phần có xuất xứ từ Belarus. Nhiều linh kiện được sản xuất từ cách đây nhiều năm, song vẫn có một số bộ phận xuất xưởng sau khi chiến sự bùng phát vào tháng 2 năm 2022.

Đặc phái viên Vlasiuk cho biết kết quả phân tích cho thấy tỷ lệ linh kiện phương Tây trong tên lửa đã giảm so với trước, dần được thay thế bằng thiết bị sản xuất ở Nga và Belarus.

Điều đặc biệt là hầu hết linh kiện tìm thấy là sản phẩm lưỡng dụng, có thể dùng cho cả thiết bị dân sự và khí tài quân sự. "Chúng tôi đã chia sẻ kết quả với các đồng minh để xem xét biện pháp xử lý phù hợp", Vlasiuk cho hay.

Ngay sau khi chiến sự Ukraine nổ ra, các nước phương Tây đã áp đặt vô số lệnh trừng phạt tài chính và thương mại đối với Nga, đồng thời siết chặt quy định xuất khẩu linh kiện điện tử và bán dẫn nhằm ngăn cản Moscow sản xuất vũ khí.

Hàng loạt công ty phương Tây, trong đó có tập đoàn Infineon Technologies ở Đức, khẳng định đã dừng toàn bộ hoạt động giao hàng trực tiếp lẫn gián tiếp tới Nga, đồng thời áp dụng biện pháp kiểm soát nghiêm ngặt với khách hàng.

Nhưng người phát ngôn của Infineon Technologies thừa nhận rất khó giám sát toàn bộ nguồn chip xuất xưởng, do sản lượng lên tới 30 tỷ chip mỗi năm.

Texas Instruments, doanh nghiệp bán dẫn hàng đầu của Mỹ, cũng từng tuyên bố ngừng bán hàng sang Nga và Belarus từ khi chiến sự bùng phát, nhấn mạnh mọi sản phẩm xuất hiện tại hai nước đều là trái phép.

Ủy ban điều tra Thượng viện Mỹ trước đó cảnh báo rằng linh kiện Mỹ vẫn xuất hiện trong vũ khí Nga nhờ mạng lưới các nước trung gian.

Cuộc tập kích ngày 7 tháng 9 của Nga được đánh giá là có quy mô lớn nhất từ trước đến nay, diễn ra sau khi 26 quốc gia châu Âu cam kết đảm bảo an ninh cho Ukraine sau chiến sự.

Bộ tư lệnh không quân Ukraine cho biết Nga đã phóng 810 UAV tự sát và phi cơ mồi bẫy, 9 tên lửa hành trình Iskander-K và 4 tên lửa đạn đạo Iskander-M trong đòn tập kích này.

"Các đơn vị phòng không đã bắn hạ, gây nhiễu 747 UAV và 4 tên lửa Iskander-K. 9 tên lửa và 54 UAV đánh trúng 33 địa điểm, mảnh vỡ cũng rơi xuống 8 khu vực", thông báo có đoạn.

Thông báo cũng cáo buộc Nga tấn công tòa nhà chính phủ tại quận Pechersky, trung tâm thủ đô Kiev. Bộ Quốc phòng Nga sau đó phủ nhận thông tin.

Phía Moscow khẳng định không nhắm tới mục tiêu nào trong nội thành Kiev, mà chỉ tập kích cơ sở lắp ráp và triển khai UAV tầm xa, nhà máy công nghiệp Kiev-67 ở ngoại ô phía tây và căn cứ hậu cần STS-Group ở phía nam Kiev, cũng như các sân bay quân sự ở miền trung, miền nam và miền đông Ukraine trong cuộc tấn công này.