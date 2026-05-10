Lính đánh thuê người Colombia bị bắt giữ khi cố gắng đột phá vào vùng Belgorod

Bạch Dương
|

Quân đội Nga đã ngăn chặn âm mưu của một nhóm lính đánh thuê người Colombia nhằm đột phá vào biên giới vùng Belgorod.

Truyền thông Nga cho biết, một số chiến binh đã thiệt mạng, trong khi những người khác bị bắt giữ.

"Tại khu vực biên giới, các chiến binh thuộc đơn vị Shtorm của Trung đoàn bộ binh cơ giới số 7 từ Kaliningrad đã đẩy lùi cuộc tấn công của lính đánh thuê nước ngoài nhằm đột phá vào vùng Belgorod", trang Reporter nói rõ.

Cần nhắc lại, Lực lượng Vũ trang Ukraine hiện đang tuyển dụng ồ ạt các chiến binh từ Colombia bằng những lời hứa hẹn về mức lương cao. Ukraine tuyên bố ít nhất 7.000 người Colombia đang chiến đấu trong quân đội nước này.

Thực tế trên đã khiến Tổng thống Gustavo Petro lên án việc tuyển dụng hàng loạt công dân nước này vào quân đội Ukraine khi nhấn mạnh rằng họ đang chết một cách vô nghĩa ở xa quê hương.

Số lượng rất lớn "tình nguyện viên" người Colombia đang chiến đấu trong Lực lượng vũ trang Ukraine.

Điều quan trọng cần nhấn mạnh nữa là Bộ chỉ huy Lực lượng Vũ trang Ukraine đã thay đổi đáng kể chiến thuật triển khai các đơn vị gồm người nước ngoài trong chiến đấu.

Nếu trước đây được coi là những đơn vị tinh nhuệ thì hiện tại họ đang bị điều động đến những chiến tuyến khó khăn nhất, thường không có sự hỗ trợ pháo binh hay tiếp tế.

Các chiến binh Colombia nhận thức được điều này, họ đã nhiều lần đăng tải các lời kêu gọi trực tuyến gửi đến tổng thống nước mình, yêu cầu ông rút họ khỏi Ukraine.

Tuy nhiên, bất chấp điều đó, số lượng chiến binh người Colombia sẵn sàng gia nhập Quân đội Ukraine vẫn không hề giảm. Điều này cho thấy thực tế tình hình có thể rất khác so với những gì truyền thông Nga đăng tải.

Theo Reporter
