HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Lính danh dự Pháp bất ngờ ngã quỵ khi Tổng thống Macron đón khách

Bình Giang
|

Một thành viên của đội danh dự Pháp bất ngờ ngã quỵ xuống đất, khi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đón Tổng thống Slovakia Peter Pellegrini tại Điện Élysée ở thủ đô Paris.

Khoảnh khắc người lính bất ngờ ngã xuống trong lễ đón

Sự việc xảy ra trong lễ đón ngày 11/11, khi đội danh dự đang đứng trang nghiêm trên bậc thềm đón khách. Các nhân viên an ninh và trợ lý nhanh chóng đến hỗ trợ khi người lính bất ngờ ngã xuống.

Tổng thống Emmanuel Macron và Tổng thống Peter Pellegrini đã dừng lại quan sát tình hình trong giây lát, rồi tiếp tục các nghi thức ngoại giao.

Nguyên nhân khiến người lính ngã quỵ và tình trạng sức khỏe hiện tại của anh chưa được thông báo chính thức.

Trong cuộc hội đàm tại Điện Élysée, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Tổng thống Slovakia Peter Pellegrini tập trung trao đổi về tăng cường hợp tác song phương trong các lĩnh vực năng lượng, kinh tế, công nghiệp hàng không, quốc phòng và tình hình Ukraine.

Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Bùi Tuấn Trung (37 tuổi) khai gì tại cơ quan công an về hành vi dụ dỗ, xâm hại bé gái?

Bùi Tuấn Trung (37 tuổi) khai gì tại cơ quan công an về hành vi dụ dỗ, xâm hại bé gái?

01:02
Giang hồ mạng Nguyễn Tuấn Hiệp khai gì tại cơ quan công an?

Giang hồ mạng Nguyễn Tuấn Hiệp khai gì tại cơ quan công an?

02:43
Lời khai của 'Sơn mặt quỷ' Lâm Duy Bảo Sơn và đồng bọn tại cơ quan công an

Lời khai của 'Sơn mặt quỷ' Lâm Duy Bảo Sơn và đồng bọn tại cơ quan công an

01:37
Cột khói đen cuồn cuộn bốc cao trong đám cháy ở trường THCS Kim Liên, Hà Nội

Cột khói đen cuồn cuộn bốc cao trong đám cháy ở trường THCS Kim Liên, Hà Nội

00:50
Xe điện lớn nhất của Volvo ra mắt Việt Nam, đi 625 km/sạc

Xe điện lớn nhất của Volvo ra mắt Việt Nam, đi 625 km/sạc

02:01
Yamaha ra mắt xe máy điện mới toanh, có thể sạc điện dân dụng, dùng chung trạm sạc ô tô

Yamaha ra mắt xe máy điện mới toanh, có thể sạc điện dân dụng, dùng chung trạm sạc ô tô

01:36
Kia Sonet thế hệ mới lộ diện, đèn LED thiết kế mới, màn hình kép 12,3 inch

Kia Sonet thế hệ mới lộ diện, đèn LED thiết kế mới, màn hình kép 12,3 inch

01:14
Mazda ra mắt xe điện mới lớn hơn CX-5, màn hình 5K, chạy 555km/sạc

Mazda ra mắt xe điện mới lớn hơn CX-5, màn hình 5K, chạy 555km/sạc

01:39
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại