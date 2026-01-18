Lính biên phòng Phoenix bẻ gãy hàng chục cuộc tấn công vào Hulyaipol

Đơn vị Phoenix thuộc lực lượng phản ứng nhanh của chỉ huy biên phòng - một phần của Lực lượng Hệ thống Không người lái, đã đẩy lui hàng chục cuộc tấn công và loại bỏ hàng loạt binh sĩ Nga cùng nhiều phương tiện theo hướng Hulyaipol.

Bộ phận báo chí của đơn vị Phoenix đã đăng tải một video về hoạt động tác chiến trên trang Facebook chính thức của họ.

"Các phi công máy bay không người lái của đơn vị biên phòng Phoenix luôn khiến quân Nga kinh ngạc bởi kỹ năng và sự điêu luyện của họ. Chúng tôi thực hiện việc kiểm soát hỏa lực hiệu quả trong khu vực được giao, gây tổn thất nặng nề cho đối phương", một quân nhân cho biết.

Dựa trên video được công bố, lực lượng biên phòng đã loại bỏ tốp lính Nga xâm nhập với sự hỗ trợ của máy bay không người lái FPV và các cuộc tấn công từ máy bay không người lái ném bom hạng nặng.

Hoạt động tác chiến của đơn vị "Phượng hoàng" thuộc Lực lượng Biên phòng Ukraine tại Hulyaipol





Theo báo cáo, nhờ những nỗ lực của đơn vị này, "rất nhiều" quân Nga đã bị tiêu diệt, hệ thống hậu cần của họ bị rối loạn, cũng như pháo binh bị phá hủy.

Cuối tháng 11 năm 2025, Quân đội Nga bao vây Hulyaipole, đẩy lùi lực lượng phòng thủ của Ukraine về phía Bắc và phía Đông thành phố, đồng thời lên kế hoạch chiếm được khu định cư này trước khi bước sang năm mới.

Vào tối ngày 15 tháng 1 năm 2026, các nhà phân tích dự án DeepState cho biết rằng Quân đội Nga đã chiếm được khoảng một nửa trung tâm thành phố cũ.

"Đối phương tiếp tục chiếm đóng thành phố, liên tục cử các nhóm bộ binh nhỏ tiến hành những cuộc tấn công. Trong bản cập nhật mới nhất trên bản đồ, mọi người đều có thể thấy khu vực nguy hiểm (vùng đỏ) trong thành phố gia tăng đáng kể".

"Đây là nơi đơn vị Katsaps đã cố thủ từ lâu, liên tục tìm cách giành chỗ đứng, và theo thời gian, số lượng của họ ở khu vực này trở nên áp đảo, buộc các chiến binh Ukraine phải rời bỏ vị trí của mình", DeepState cho biết.

Ở những khu vực còn lại của thành phố, giao tranh đang diễn ra cả ngay trong các khu phố và ở hai bên sườn khu định cư.

Tình hình hiện tại gần Hulyaipol tính đến ngày 16/01/2026 theo bản đồ DeepState.

Theo Lực lượng Phòng vệ phía Nam , tính đến 18 giờ ngày 17 tháng 1 năm 2026, quân Nga đã tấn công các vị trí phòng thủ ở hướng nam 24 lần kể từ đầu ngày.

Đồng thời 17 cuộc tấn công diễn ra theo hướng Hulyaipol, chiếm hơn 70% tổng số hoạt động trên toàn hướng. Giao tranh diễn ra tại các khu dân cư Hulyaipol, Solodke, Dobropillya, Varvarivka và Zelene.

Bên cạnh việc sử dụng bộ binh liên tục, quân Nga cũng tích cực huy động không quân. Cụ thể tính đến 18h00 ngày 17 tháng 1, họ đã thực hiện 4 cuộc không kích sử dụng 26 quả bom lượn vào các khu định cư tiền tuyến. Và ngày hôm trước, phía Nga đã thực hiện 8 cuộc không kích sử dụng 53 quả bom lượn.