Sau hai ngày xét xử, cuối chiều 29/5, TAND TP Hà Nội tuyên phạt Nguyễn Văn Vinh (SN 1996, ở Hòa Xá, Hà Nội) tổng mức án 19 năm tù; Nguyễn Duy Khánh (SN 1997) án 9 năm tù; Hoàng Văn Xâm (SN 1984) án 9 năm tù cùng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Đánh bạc”.

Bị cáo Trương Phúc Vượng (SN 1992, ở Bình An, Tuyên Quang) bị phạt 9 năm tù; Lê Hồng Kha (SN 1992, ở Sơn Tịnh, Quảng Ngãi) án 8 năm tù và Trương Văn Nhất (SN 1996, ở Cẩm Tân, Thanh Hóa) án 7 năm 6 tháng tù về tội “Mua bán trái phép bộ phận cơ thể người”.

Ngoài ra, 14 bị cáo khác phải nhận án treo hoặc từ 3 năm tù đến 14 năm tù về các hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Đánh bạc”, “Rửa tiền”, “Mua bán trái phép chất ma túy”, “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” hoặc “Mua bán trái phép bộ phận cơ thể người”.

Cuối 2021, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 , không có việc làm ổn định nên Nguyễn Duy Khánh và đồng phạm nảy sinh ý định lừa đảo, chiếm đoạt tiền bằng hình thức giả danh “Huấn Hoa Hồng” cho vay tiền không cần thế chấp trên mạng xã hội, yêu cầu khách chuyển tiền đặt cọc khoản vay, mua bảo hiểm, phí giải ngân, chứng minh tài chính… để chiếm đoạt tiền của khách hàng.

Viện Kiểm sát xác định, các bị cáo chạy quảng cáo “hỗ trợ vay vốn, khoản vay từ 30 - 500 triệu đồng với thủ tục nhanh gọn, tư vấn nhiệt tình, kết bạn qua Zalo để được tư vấn”.

Nhóm bị cáo tại tòa.

Khi có khách đặt vấn đề vay tiền, các bị cáo sẽ thực hiện việc chiếm đoạt tiền của bị hại theo 3 bước.

Theo đó, khi có khách hỏi vay tiền, các bị cáo tự giới thiệu mình là nhân viên của “Huấn Hoa Hồng” hoặc trực tiếp nhận mình là “Huấn Hoa Hồng”, hỗ trợ cho vay với lãi suất khoảng 0,8%/tháng. Nhóm bị cáo sẽ đề nghị khách chuyển tiền đặt cọc làm hồ sơ vay tiền, khoảng 800 ngàn đến 2 triệu đồng với hình thức vay tín chấp, không thế chấp tài sản đảm bảo, bắt buộc phải đặt cọc để làm hồ sơ. Sau khi khách chuyển tiền đặt cọc làm hồ sơ xong, các bị cáo sẽ chuyển 1 file hình ảnh có nội dung “xác nhận duyệt khoản vay” do các bị cáo tự tạo để lấy lòng tin.

Sau khi khách chuyển tiền đặt cọc hồ sơ, các bị cáo đề nghị khách chuyển tiền bảo hiểm khoản vay 2 - 10 triệu đồng.

Tiếp đó, khi nhận được tiền bảo hiểm khoản vay, các bị cáo tiếp tục yêu cầu khách chuyển tiền để kích hoạt giải ngân, từ 2 - 6 triệu đồng. Sau khi khách chuyển tiền, các bị cáo hẹn khách ngày hôm sau sẽ được giải ngân.

Đối với những khách hàng cảnh giác cao, yêu cầu video call trước khi chuyển tiền, nhóm bị cáo dùng máy tính xách tay hoặc điện thoại di động để truy cập mạng xã hội Facebook, tìm một đoạn video của Huấn Hoa Hồng để mở lên, tắt hết tiếng.

Khi gọi video call với khách, các bị cáo quay camera trên máy điện thoại của mình vào đoạn video của Huấn Hoa Hồng đã mở sẵn, nhưng chỉ cho xem vài giây rồi tắt để tránh bị phát hiện.

Bằng thủ đoạn trên, các bị cáo lừa đảo của nhiều người, trong đó Nguyễn Duy Khánh, Nguyễn Văn Vinh, tham gia nhiều vụ nhất, tổng số hơn 12 tỷ đồng.

Điều tra xác định, bị cáo Khánh cùng đồng phạm còn có hành vi mua bán, sử dụng trái phép ma túy. Một số bị cáo khác dùng tiền lừa đảo được để đánh bạc.

Riêng nhóm bị cáo Trương Phúc Vượng, Lê Hồng Kha, Trương Văn Nhất còn bị cáo buộc thực hiện 11 lần mua bán thận người với tổng số tiền thu lợi bất chính khoảng 2,7 tỷ đồng.'