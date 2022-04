Liều mình đánh lái, Trưởng Công an phường ép ngã xe, tóm gọn 2 tên cướp giật túi nữ sinh

Vụ việc vừa xảy ra vào chiềunay 27/4, trên đường Lê Hồng Phong (quận Bình Thủy, TP Cần Thơ) đoạn trước trường THCS Trà An. Nạn nhân bị cướp là một nữ sinh lớp 8 vừa tan học đứng trên vỉa hè.

Thời điểm đó, Đại úy Phan Minh Hưng, Trưởng Công an phường An Nghiệp (quận Ninh Kiều) đang lái ô tô, hướng từ quận Ninh Kiều đến quận Ô Môn thì quan sát thấy vụ cướp trước cổng trường THCS Trà An nên đã mưu trí đánh lái ô tô để ép ngã xe máy của 2 kẻ cướp giật đang tính chạy trốn.

Chân dung 2 tên cướp. Ảnh: Dân Việt

Thấy 2 đối tượng ngã ra, người dân nhanh chóng phối hợp cùng đại uý Hưng tóm gọn 1 tên, tên còn lại chạy được 1 đoạn thì cũng bị Công an phường Trà An bắt giữ.

Nữ sinh đã được trả lại túi xách ngay sau đó còn 2 tên cướp bị dẫn giải về đồn.

Danh tính 2 đối tượng cướp giật túi xách được xác định là là Vũ Thượng Đỉnh (SN 1980, ngụ phường An Thới, quận Bình Thủy) và Nguyễn Hồng Tâm (SN 1980, ngụ phường An Nghiệp, quận Ninh Kiều).

Cơ quan Công an đã tạm giữ hai 2 đối tượng này để phục vụ công tác điều tra.

