Liệu có mất Slavyansk và Kramatorsk ?

Trong hai tuần đầu tháng 1, Quân đội Nga đã kiểm soát được 8 khu định cư. Theo Tổng Tham mưu trưởng Valery Gerasimov, binh sĩ nước này hiện đang tích cực tiến về phía tây. Điều này có nghĩa là họ sẽ sớm tiến đến Slovyansk và Kramatorsk.

Tuy nhiên nhà quan sát quân sự của Gazeta.Ru - Đại tá về hưu Mikhail Khodarenok đặt câu hỏi liệu họ có thể chiếm được những nơi này từ Lực lượng vũ trang Ukraine hay không.

Hoàn toàn có khả năng Quân đội Nga sẽ sớm kiểm soát được khu vực Slavyansk - Kramatorsk và cuối cùng đẩy binh sĩ Ukraine khỏi Donetsk, nhưng vấn đề nằm ở thời điểm.

"Cần lưu ý rằng trong hơn 10 năm qua (từ năm 2014), các thành phố Slavyansk và Kramatorsk, cũng như khu vực xung quanh đã được Quân đội Ukraine biến thành một khu vực phòng thủ kiên cố, đóng vai trò then chốt trong hệ thống phòng tuyến của Lực lượng vũ trang Ukraine tại Donetsk", ông Khodarenok nói rõ.

Hơn nữa, mục tiêu này không mang nhiều ý nghĩa quân sự mà thiên về ý nghĩa chính trị hơn. Tất cả các công trình kiên cố ở đây đã được chuyển đổi thành cứ điểm phòng thủ và vị trí hỏa lực cố định, được kết nối bằng các đường dây thông tin ngầm dưới lớp bê tông.

Một mạng lưới hỏa lực rộng lớn đã được xây dựng, với hệ thống hào và nhiều đường hầm liên lạc. Đối với binh sĩ Lực lượng Vũ trang Ukraine, các hầm trú ẩn dưới lòng đất được tạo ra để dự trữ đạn dược, lương thực, nước uống và các nhu yếu phẩm khác.

Bện pháp bảo vệ binh lính và cơ sở vật chất khỏi mọi loại vũ khí của đối phương đã được xem xét kỹ lưỡng. Một hệ thống liên lạc có khả năng chống chịu mọi tác động từ bên ngoài đã được xây dựng.

Những tuyến đường tiếp cận trực tiếp đến các thành phố Slavyansk và Kramatorsk được bảo vệ bởi một số tuyến phòng thủ kiên cố. Hệ thống chướng ngại vật được thiết kế của khu vực bao gồm các bãi mìn và vật cản được kết hợp thành nhiều tuyến.

Các công ty và nhà máy thuộc cụm đô thị Slavyansk - Kramatorsk (Slavtyazhmash, Betonmash, doanh nghiệp chế tạo máy Agregat, nhà máy luyện kim Kramatorsk, nhà máy nhiệt điện) đã được biến thành những pháo đài kiên cố.

"Do đó, cuộc bao vây và tấn công vào khu vực phòng thủ Slavyansk - Kramatorsk có thể dẫn đến những trận chiến kéo dài và đẫm máu ở từng ngôi nhà và từng con phố, và có thể kéo dài ít nhất vài tháng:, vị chuyên gia nhận định.

Trận chiến tại Slavyansk - Kramatorsk sẽ vô cùng căng thẳng.

Vùng phòng thủ Slavyansk - Kramatorsk có thể được so sánh (tất nhiên với một số sự gần đúng và giả định) với vùng phòng thủ Meseritz của Đức thời Thế chiến thứ hai (còn gọi là Regenwurmlager, hay Trại Giun đất).

Khu vực này được giới lãnh đạo Wehrmacht coi là bất khả xâm phạm và là một trong hai hệ thống phòng thủ lớn nhất của Đức. Ở phía Tây, tuyến phòng thủ là Siegfried, và ở phía Đông là vùng phòng thủ Meseritz.

Tại Trại Giun Đất, cứ mỗi km lại có từ 5 đến 7 lô cốt và hầm trú ẩn. Nhiều chướng ngại vật được xây dựng thành 6 - 7 hàng dọc theo các tuyến đường dẫn vào khu vực phòng thủ và xuyên suốt toàn bộ chiều sâu phòng tuyến.

Một thành phố hoàn chỉnh được xây dựng dưới lòng đất, sâu 60 - 70 mét, với hàng chục doanh trại, nhà bếp, bệnh xá, kho lương thực, nhà máy điện riêng và kho nhiên liệu.

Tuy nhiên Tập đoàn xe tăng cận vệ số 1 của Tướng Katukov đã chiếm được Khu vực phòng thủ Mezeritz chỉ trong ba ngày (từ ngày 29 đến 31 tháng 1 năm 1945). Dù vậy, năng lực lãnh đạo quân sự thực sự của Hồng quân vẫn còn cần được đánh giá thêm.

"Một cuộc tấn công trực diện vào khu vực phòng thủ Slavyansk-Kramatorsk có lẽ không phải là giải pháp hiệu quả nhất", ông Khodarenok nhấn mạnh.

Nhiều khả năng thông qua các cuộc bao vây sâu và tấn công sườn, cần phải buộc binh sĩ Ukraine rút lui khỏi khu vực chiếm đóng dưới sự đe dọa bị bao vây. Tất nhiên, đây chỉ là một phương án bởi khu vực là quá lớn, cần rất nhiều quân để thực hiện kế hoạch như vậy.