Liên tục xảy ra việc robot gây tai nạn chết người: Phải chăng viễn cảnh đáng sợ sẽ thành sự thật?

Theo Dailymail, nhà máy của công ty Vandapac tại tỉnh Chonburi, Thái Lan đã trở thành hiện trường của một sự cố đáng sợ. Vào ngày 27/03, một kỹ sư công nghiệp đã mất mạng sau khi bị một con robot tấn công một cách tàn bạo. Hình ảnh từ camera an ninh đã ghi lại toàn bộ diễn biến kinh hoàng này.

Hình ảnh bên trong nhà máy. (Ảnh: Dailymail)

Khi đang làm việc trong nhà máy, một trong những công nhân tiến gần đến con robot. Bất ngờ, con robot đã đột ngột tấn công kỹ sư này bằng lực cực mạnh, khiến anh không kịp thoát thân. Các đồng nghiệp đã nhanh chóng lao đến để giải cứu, nhưng vết thương quá nặng khiến kỹ sư này tử vong sau khi đưa đến bệnh viện.

Nhà máy Vandapac đã phản hồi rằng vào thời điểm xảy ra sự cố, con robot đang hoạt động bình thường. Tuy nhiên, sai sót trong khâu vận hành và sự bất cẩn của công nhân đã gây ra vụ việc này. Nhà máy này thậm chí khẳng định tất cả là lỗi của công nhân và không chịu trách nhiệm nào.

Trên thực tế trước đó nhiều kỹ sư, công nhân đã bị robot tấn công tại nhiều nơi trên thế giới. (Ảnh: Pinterest)

Những vụ robot "tấn công" người

Theo Sky News, vào năm 2021, một kỹ sư phần mềm được cho là đã thương nặng sau khi bị tấn công bởi một robot tại nhà máy Giga Texas của Tesla ở Austin, Texas (Mỹ). Theo đó, con robot được cho là đã "ghim kỹ sư xuống sàn, sau đó cắm phần móng của cánh tay robot vào phần lưng và cánh tay của người này, để lại vệt máu trên sàn nhà máy". Sự cố chỉ được xử lý khi một kỹ sư khác nhấn nút dừng khẩn cấp, giúp nạn nhân thoát khỏi con robot. Nạn nhân sau đó đã rơi xuống máng kim loại phế liệu cạnh đó.

Một vụ việc khác xảy ra vào tháng 2 năm 2024 ở Helsinki - Phần Lan khi một robot giao hàng của S Group không may trượt khỏi vỉa hè phủ đầy băng và tuyết, va chạm với một chiếc ô tô đang đỗ. Thay vì dừng lại, robot đã nhanh chóng rời khỏi hiện trường, để lại nhiều câu hỏi về trách nhiệm và an toàn trong quá trình giao hàng.

Hình ảnh robot trong nhà máy Hàn Quốc. (Ảnh: Getty Image)

Hãng Yonhap đưa tin, tại Hàn Quốc, vào năm 2023, một nhân viên một công ty chế tạo robot và tới trung tâm phân phối nông sản ở tỉnh Nam Gyeongsang để kiểm tra cảm biến của con robot. Robot công nghiệp này được bố trí trong trung tâm để nâng những chiếc thùng đựng đầy ớt chuông và đặt chúng lên giá pallet. Tuy nhiên, robot dường như gặp trục trặc và xác định nhầm người đàn ông là thùng hàng. Cánh tay robot đẩy phần thân trên của người đàn ông xuống băng chuyền, đè lên mặt và ngực của ông. Nạn nhân được chuyển đến bệnh viện nhưng tử vong sau đó.

Cũng tại Hàn Quốc, hồi tháng 3 năm 2023, một người đàn ông Hàn Quốc ngoài 50 tuổi bị thương nặng liên quan robot khi đang làm việc tại nhà máy sản xuất phụ tùng ôtô.

Robot giao hàng được sử dụng nhiều đặc biệt vào thời điểm bùng phát dịch Covid. (Ảnh: Pinterest)

Năm 2015, một con robot trong dây chuyền lắp ráp của nhà máy sản xuất ô tô VolksWagen tại Đức làm tử vong một công nhân đang làm việc tại đây. Trong quá trình cài đặt cho cánh tay robot này, công nhân này đã bị nó đập rất mạnh vào ngực, sau đó ép chặt cơ thể của ông vào một tấm kim loại và gây tử vong.

Trường hợp xảy ra vụ tai nạn chết người đầu tiên do robot gây ra là vào năm 1979, khi một công nhân bị đập trúng đầu bởi cánh tay robot bên trong nhà máy lắp ráp xe của Ford ở thành phố Flat Rock (bang Michigan).

các nhà khoa học đã dự đoán số vụ tai nạn công nghiệp và ca tử vong liên quan robot sẽ trở nên phổ biến hơn. (Ảnh: Pinterest)

Những vụ việc này đã thu hút sự quan tâm của dư luận và làm dấy lên những lo ngại về sự an toàn của robot khi tương tác với con người và môi trường xung quanh. Tất nhiên, điều này cũng gợi liên tưởng đến chuyện một số loại robot có trí thông minh và chống lại loài người như trong nhiều phim viễn tưởng.

Còn trong thực tế, các nhà khoa học đã dự đoán số vụ tai nạn công nghiệp và ca tử vong liên quan robot sẽ trở nên phổ biến hơn khi ngày càng nhiều ngành sản xuất được tự động hóa.

Do đó, để đảm bảo sự an toàn và hài hòa trong môi trường sống chung, con người cần phải có sự chuẩn bị kỹ lưỡng và phối hợp đồng bộ giữa các bên liên quan. Như vậy, chúng ta mới có thể tận hưởng lợi ích to lớn mà công nghệ tự động mang lại mà không phải đối mặt với những rủi ro không đáng có.

Nguồn: Sky News, AP, Dailymail