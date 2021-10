Liên tục vi phạm hành chính 'nhiều không đếm xuể', công an vận động ‘chị đại quận 4’ đi khám bệnh

Hàng loạt lỗi vi phạm chống dịch, vi phạm luật giao thông



Chị N. (SN 1988, HKTT tại Q.5, hiện ngụ tại phường 10, quận 4) thường xuyên không đeo khẩu trang, không đội nón bảo hiểm khi ra đường cùng con gái 8 tuổi), có thái độ cự cãi, chống đối khi bị lực lượng chức năng xử phạt vi phạm hành chính trong công tác phòng chống dịch, vi phạm luật giao thông…

Sau đó mạng xã hội đăng tải nhiều hình ảnh, video chị N. nhiều lần vi phạm hành chính, gây xôn xao dư luận, từ đó, biệt danh "chị đại quận 4" của chị cũng ra đời.

Tính đến nay, trong những tháng TP.HCM giãn cách phòng chống dịch, chị N. đã 4 lần vi phạm gồm:

Ngày 31/5, chị N. không đeo khẩu trang đi mua hàng tại một siêu thị trên đường Tôn Đản (quận 4), bị nhắc nhở thì lớn tiếng cự cãi nên bị phạt 2,4 triệu đồng lỗi không đeo khẩu trang nơi công cộng, gây mất an ninh trật tự.

Chị N. gây "náo loạn" siêu thị. Ảnh: Sưu tầm

Ngày 9/8, chị N. không đeo khẩu trang, không đội nón bảo hiểm, lái xe máy từ quận 4 qua quận 1, bị Công an phường Cầu Ông Lãnh (quận 1) mời làm việc, lập biên bản lỗi không đeo khẩu trang, lái xe không có giấy phép, không mang giấy đăng ký xe, không đội nón bảo hiểm, không xuất trình CMND với tổng tiền phạt hơn 3,5 triệu đồng.

Chị N. "trả treo" khi bị phạt. Ảnh: Sưu tầm

Ngày 31/8, chị N. lại vi phạm không đeo khẩu trang khi ra đường, cơ quan chức năng phát hiện, lập biên bản.

Chị N. ra đường ngày giãn cách không đeo khẩu trang. Ảnh: Sưu tầm

Ngày 28/9, tổ tuần tra của Công an quận 4 phát hiện chị N. đi xe máy không đội mũ bảo hiểm, không có lí do chính đáng, không thực hiện giãn cách xã hội phòng chống dịch theo quy định nên đã mời về công an phường.

Chị N. trước cửa Công an quận 4. Ảnh: Sưu tầm

Những lần bị phạt, "chị đại quận 4" nói rằng bản thân đi xe máy trong thành phố, không gây nguy hại cho ai nên không cần đội mũ bảo hiểm, đeo khẩu trang bị ngộp thở nên không cần thiết phải đeo,... khiến lực lượng chức năng phải "bó tay".

Vận động đi khám sức khoẻ để có hướng giải quyết



Ngày 19/10, thông tin từ cơ quan chức năng quận 4, TP.HCM cho báo Tuổi Trẻ biết Công an quận 4 đã phối hợp chính quyền địa phương tìm hướng xử lý liên quan đến trường hợp chị N, nhưng phải rất cẩn trọng vì biểu hiện tâm lý của chị N. không ổn định, phương châm là tìm ra hướng giải quyết "có tình có lý".

Công an quận 4 cũng phối hợp ban ngành, đoàn thể tuyên truyền cho chị N. hiểu và thực hiện biện pháp quản lý, chấp hành quy định về công tác phòng chống dịch, vận động gia đình đưa chị N. đi thăm khám sức khỏe.

Liên quan đến trường hợp này, trao đổi với PV chuyên trang Công an TP.HCM, bà Lê Thị Nghĩa, Bí thư Đảng ủy phường 10 (quận 4) cho biết ý thức của chị N. rất kém khi liên tục vi phạm, tái phạm các quy định phòng chống dịch, luật giao thông nên Đảng ủy, UBND, các đoàn thể tại P.10 vừa khuyên nhủ vừa răn đe.

Trong khi đó, ông Lê Nguyễn Thế Lâm, Chủ tịch UBND phường 10 thông tin thêm với nguồn trên rằng chị N. không chấp hành mọi biện pháp phòng dịch mà chính quyền, công an phường đưa ra. Đến nay, chị này vẫn chưa chịu tiêm vắc xin ngừa Covid-19 nhưng may mắn không bị lây nhiễm Covid-19.



Theo hàng xóm, trước khi dịch bùng phát chị này từng phụ bán vé máy bay, chồng chị đang ở Mỹ.

Tổng hợp