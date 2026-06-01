Liên tục truy cập website "B52", 3 thanh niên SN 2003, 2006, 2008 bị khởi tố

Nam An
Ba thanh niên SN 2003, 2006 và 2008 ở Hưng Yên bị khởi tố về hành vi đánh bạc sau khi sử dụng điện thoại truy cập website B52 để tham gia tài xỉu và các trò chơi đổi thưởng trực tuyến với tổng số tiền hàng chục triệu đồng.

Ngày 31/5, thông tin từ Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 3 đối tượng liên quan đến hành vi đánh bạc trực tuyến trên không gian mạng.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình địa bàn và đấu tranh phòng, chống tội phạm trên không gian mạng, Công an xã Tiên Hoa phối hợp với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên tiến hành xác minh, làm rõ vụ việc đánh bạc trực tuyến xảy ra trên địa bàn.

Thanh niên tham gia đánh bạc trực tuyến làm việc tại cơ quan công an

Các đối tượng bị xác định gồm Vũ Duy Nam (SN 2008, trú thôn An Tào, xã Tiên Hoa, tỉnh Hưng Yên), Lê Đức Mạnh (SN 2006, trú xã Đại Đồng, tỉnh Hưng Yên) và Nguyễn Thành Đạt (SN 2003, trú xã Nghĩa Trụ, tỉnh Hưng Yên).

Theo cơ quan điều tra, các đối tượng đã sử dụng điện thoại di động có kết nối internet để truy cập website B52, tham gia đánh bạc trực tuyến dưới hình thức tài xỉu và các trò chơi điện tử đổi thưởng.

Quá trình điều tra xác định, Vũ Duy Nam đã sử dụng tổng số tiền 17 triệu đồng để tham gia đánh bạc trực tuyến và thắng 29 triệu đồng. Trong khi đó, Lê Đức Mạnh tham gia đánh bạc với số tiền 10 triệu đồng, còn Nguyễn Thành Đạt sử dụng 9 triệu đồng để thực hiện hành vi tương tự.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 21/5/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với các đối tượng về hành vi “Đánh bạc” theo quy định của Bộ luật Hình sự. Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, mở rộng để xử lý theo quy định pháp luật.

Cơ quan Công an cũng khuyến cáo người dân, đặc biệt là thanh thiếu niên, không tham gia cờ bạc dưới bất kỳ hình thức nào; nâng cao cảnh giác trước các website, ứng dụng cá cược trực tuyến và kịp thời tố giác các hành vi vi phạm pháp luật đến cơ quan chức năng.

Chưa từng có trong lịch sử: Hà Nội sẽ sở hữu 'thành phố ngầm' đầu tiên của Việt Nam?

Xe máy điện đầu tiên của Honda tại Việt Nam giảm giá 5 triệu đồng

Tên lửa Blue Origin phát nổ thành quả cầu lửa khi rời bệ phóng

Hình ảnh 2 đối tượng cầm búa, đập tủ kính lấy vàng ở TPHCM

Chính thức: Vận hành những cây số đầu tiên của cao tốc ‘rừng - biển’ đẹp hàng đầu Việt Nam

Xe ga giá chỉ 21 triệu đồng ra mắt: Tiết kiệm xăng, trang bị vượt Honda Vision

Khám xét khẩn cấp nơi làm việc, bắt giam Chủ tịch HĐQT Vũ Hoàng Long SN 1984 và 16 'đàn em'

Chính thức: Cây cầu thép nhiều tuổi nhất Việt Nam đã trở lại với 'diện mạo mới' từ hôm nay

