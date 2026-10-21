Liên tục thua đau ở V.League, HLV châu Âu đối diện nguy cơ mất việc

Tính rộng hơn trên mọi đấu trường, đội bóng thuộc nhóm “đại gia” V.League chỉ thắng được 1 trong số 6 trận từ đầu mùa.

Đầu tuần này, CLB Thể Công phải đón nhận trận thua 0-1 khi làm khách của CLB CA TPHCM trong khuôn khổ vòng 4 V.League 2026/27.

Dù trận đấu này để lại tranh cãi về việc trọng tài không thổi phạt đền trong 2 tình huống liệu có chính xác hay không, nhưng có một thực tế không thể thay đổi, đó là việc đội quân của HLV Velizar Popov đã phải chịu cảnh trắng tay khi rời sân Bình Dương.

HLV Popov đang rơi vào tình cảnh khó khăn tại V.League. (Ảnh: TG)

Đây đã là trận thua thứ 3 liên tiếp của Thể Công tại V.League mùa này. Tính rộng hơn, họ chỉ thắng được 1 trong số 6 trận từ đầu mùa trên mọi đấu trường, còn lại hòa 1, thua 4.

Thể Công hiện rơi xuống xếp thứ 12 với 3 điểm sau 4 trận tại V.League. Còn ở AFC Champions League Two, đội bóng này đứng thứ 3 với vỏn vẹn 1 điểm sau 2 trận.

Đây rõ ràng là thành tích khó chấp nhận với một đội bóng có thực lực mạnh ở V.League, được đầu tư cả nội binh lẫn ngoại binh chất lượng cho mùa giải 2026/27. Ngoài những cựu binh có trình độ, HLV Popov mùa này được tăng cường thêm Doãn Ngọc Tân, Triệu Việt Hưng, Rimario, Lucas Ribamar, Lucas Alves… Thế nhưng sau 6 trận đấu đã qua, màn trình diễn của Thể Công thực sự khiến người hâm mộ của họ thất vọng.

Việc chỉ có được 3 điểm sau 4 vòng cũng là khởi đầu tệ nhất của Thể Công kể từ khi quay trở lại V.League vào năm 2019.

Thể Công phải thi đấu ở cả giải trong nước lẫn châu Á ở mùa giải năm nay. (Ảnh: TC)

Trước khi V.League tạm nghỉ cho đợt FIFA Days tháng 11, HLV Popov sẽ có 5 trận đấu để cứu vãn tình hình. Trước mắt sẽ là trận gặp Bắc Ninh trên sân nhà vào ngày 23/10 tới. Sau đó, Thể Công phải đối đầu 2 trận với FC Seoul tại AFC Champions League Two, làm khách tại Nam Định, rồi về lại sân nhà đấu Thanh Hóa.

Đây có thể sẽ là giai đoạn quyết định, ảnh hưởng lớn tới chiếc ghế của HLV Popov. Nếu không thể vực dậy đội bóng, chiến lược gia người Bulgaria có thể sẽ phải nhường chỗ cho người khác. Những áp lực đang đè nặng lên vai, nhưng đây cũng chính là lúc ông Popov thể hiện bản lĩnh của một nhà cầm quân giàu kinh nghiệm tại V.League.