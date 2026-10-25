Liên tục giảm giá, chiếc xe sang “ế khách” của bà Trương Mỹ Lan cuối cùng cũng tìm được chủ mới

Đây là một chiếc xe hạng sang.

Thi hành án dân sự TP.HCM vừa thông báo chấm dứt áp dụng biện pháp tạm dừng đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng và thay đổi hiện trạng đối với chiếc ô tô Lexus liên quan đến bà Trương Mỹ Lan (70 tuổi, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát), sau khi tài sản này được đấu giá thành công.

Theo cơ quan thi hành án, việc dỡ bỏ biện pháp ngăn chặn được thực hiện trên cơ sở kết quả đấu giá do Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản TP.HCM tổ chức. Việc dỡ bỏ biện pháp ngăn chặn đối với chiếc Lexus diễn ra trong bối cảnh Thi hành án dân sự TP.HCM tiếp tục xử lý, đấu giá nhiều tài sản liên quan đến bà Trương Mỹ Lan nhằm thu hồi tiền thi hành án, bảo đảm nghĩa vụ hoàn trả hơn 30.081 tỷ đồng cho hơn 43.100 bị hại mua trái phiếu.

Khi tài sản đã được bán thành công, việc tiếp tục áp dụng biện pháp nhằm ngăn chặn chuyển quyền sở hữu, sử dụng, tẩu tán, hủy hoại hoặc thay đổi hiện trạng không còn cần thiết.

Chiếc Lexus 5 chỗ, màu đen, mang biển số 51A-942.85 được đấu giá thành công vào tháng 9 với mức giá 600 triệu đồng. Người trúng đấu giá là ông P.V.T, cư trú tại phường Phước Thắng, TP.HCM.

Chiếc Lexus của bà Trương Mỹ Lan tìm được chủ mới sau nhiều lần giảm giá (Ảnh: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản TPHCM).

Trước đó, chiếc xe được đưa ra đấu giá lần đầu vào tháng 5 với giá khởi điểm hơn 767 triệu đồng. Tuy nhiên, sau nhiều lần tổ chức đấu giá không thành công, tài sản phải trải qua các đợt giảm giá trước khi tìm được người mua.

Như vậy, so với mức giá khởi điểm ban đầu, giá trúng đấu giá của chiếc Lexus đã giảm hơn 167 triệu đồng. Việc chiếc xe liên tục gặp khó trong quá trình đấu giá thu hút sự chú ý, nhất là khi đây là tài sản liên quan đến bà Trương Mỹ Lan.

Theo hồ sơ hiện trạng được công bố trước đó, chiếc Lexus đã qua sử dụng và đang bị hỏng pin, khiến xe không thể di chuyển dù vẫn có thể nổ máy. Đây được xem là một trong những yếu tố ảnh hưởng đến khả năng tiêu thụ tài sản trong các lần đấu giá trước.

Sau khi hoàn tất các thủ tục liên quan, Thi hành án dân sự TP.HCM sẽ bàn giao chiếc ô tô cho người trúng đấu giá.

Túi Hermes bạch tạng từng thuộc sở hữu của bà Trương Mỹ Lan. Ảnh: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản TP HCM

Ngoài chiếc Lexus nói trên, cơ quan thi hành án trước đó cũng đã đấu giá thành công một số phương tiện khác liên quan đến bà Trương Mỹ Lan. Trong đó, một chiếc Maybach 4 chỗ màu trắng, mang biển số tứ quý 9, được bán với giá 16,6 tỷ đồng; một chiếc BMW khác có giá trúng đấu giá 879 triệu đồng.

Nhiều tài sản khác liên quan bà Trương Mỹ Lan được đấu giá thành công phải kể đển nhà đất tại số 44 Trần Đình Xu, phường Cầu Ông Lãnh, với giá 635 tỷ đồng; nhà đất tại số 64-68 Trần Quốc Thảo, phường Xuân Hòa, với giá trúng đấu giá 647 tỷ đồng. Ngoài ra, hai túi Hermès được bán với tổng giá 13,3 tỷ đồng…

Tuy nhiên, nhiều tài sản liên quan đến bà Trương Mỹ Lan đều phải trải qua nhiều lần đấu giá mới thành công. Điển hình là du thuyền The Reverie Saigon và hai tàu Thalia, Electra. Du thuyền The Reverie Saigon có giá khởi điểm ban đầu 52,4 tỷ đồng. Sau 7 lần giảm giá, mức khởi điểm hiện còn 29,2 tỷ đồng. Hai tàu Thalia và Electra mỗi tàu có giá khởi điểm 5,1 tỷ đồng. Sau 7 lần đấu giá không thành và điều chỉnh giảm giá, mức khởi điểm của mỗi tàu hiện còn khoảng 2,3 tỷ đồng.

Thậm chí, có những lần, tài sản còn không có người đăng ký tham gia đấu giá nên buổi đấu giá không thể tổ chức. Mới đây nhất, theo kế hoạch Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản TP.HCM, ngày 23/10 tổ chức bán đấu giá 4 bất động sản liên quan bà Trương Mỹ Lan, tọa lạc tại các vị trí đắc địa của TP.HCM như đường Võ Văn Tần, Nguyễn Thị Diệu, Đồng Khởi... với tổng giá khởi điểm hơn 375 tỷ đồng. Tuy nhiên, buổi đấu giá không diễn ra do không có người đăng ký tham gia đấu giá.







