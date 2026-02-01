Liên tục đăng clip bốc đầu xe máy quảng cáo cho tiệm sửa xe

Ngày 1-2, Đội CSGT Hàng Xanh, Phòng CSGT, Công an TPHCM đang xác minh, xử lý nam thanh niên vặn ga, bốc đầu xe máy để quảng cáo cho tiệm sửa xe.

Hình ảnh thanh niên bốc đầu xe máy.

Trước đó, hai tài khoản TikTok "Duy Tay Ga (Gò Vấp)" và "Nồi tay ga Gò Vấp 2" liên tục đăng các clip một thanh niên vặn ga, bốc đầu xe máy. Mục đích là để quảng bá cửa hàng sửa xe. Các clip đăng tải mạng xã hội thu hút chú ý.

Bước đầu xác định clip xảy ra tại hẻm 434 đường Phạm Văn Chiêu, phường An Hội Đông, TPHCM.

Vụ việc thuộc Đội CSGT Hàng Xanh đảm trách nên lực lượng chức năng đang xử lý theo thẩm quyền.