HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sáng kiến ESG Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Liên tục đăng clip bốc đầu xe máy quảng cáo cho tiệm sửa xe

Đông Hoa |

Nam thanh niên đã vặn ga, bốc đầu xe máy để quảng cáo cho tiệm sửa xe.

Ngày 1-2, Đội CSGT Hàng Xanh, Phòng CSGT, Công an TPHCM đang xác minh, xử lý nam thanh niên vặn ga, bốc đầu xe máy để quảng cáo cho tiệm sửa xe.

Liên tục bốc đầu nhiều xe máy để quảng cáo tiệm sửa xe tại TPHCM - Ảnh 1.

Hình ảnh thanh niên bốc đầu xe máy.

Trước đó, hai tài khoản TikTok "Duy Tay Ga (Gò Vấp)" và "Nồi tay ga Gò Vấp 2" liên tục đăng các clip một thanh niên vặn ga, bốc đầu xe máy. Mục đích là để quảng bá cửa hàng sửa xe. Các clip đăng tải mạng xã hội thu hút chú ý.

Bước đầu xác định clip xảy ra tại hẻm 434 đường Phạm Văn Chiêu, phường An Hội Đông, TPHCM.

Vụ việc thuộc Đội CSGT Hàng Xanh đảm trách nên lực lượng chức năng đang xử lý theo thẩm quyền.

CLIP: Thanh niên bốc đầu xe máy.

Tags

bốc đầu

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại