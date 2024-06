Liên tục có doanh số thấp, Suzuki Ciaz bất ngờ biến mất khỏi trang chủ tại Việt Nam

Suzuki Ciaz biến mất khỏi trang chủ

Trên trang chủ của Suzuki Việt Nam hiện nay, mẫu Suzuki Ciaz đã không còn xuất hiện trong danh sách sản phẩm. Động thái này cho thấy khả năng mẫu sedan hạng B sẽ ngừng phân phối thị trường trong nước thời gian tới. Trong khi đó, phía Suzuki Việt Nam vẫn chưa xác nhận thông tin này.

Suzuki Ciaz không còn xuất hiện trên trang chủ của hãng tại Việt Nam.

Nguyên nhân Suzuki Ciaz biến mất khỏi Việt Nam

Sở dĩ việc Suzuki Ciaz ngừng phân phối rất có thể do yếu tố doanh số thay vì dọn kho chờ phiên bản mới. Bởi thế hệ hoàn toàn mới của Ciaz tạm thời chưa có thông tin gì. Trong khi Suzuki Ciaz tại Thái Lan (nguồn gốc nhập khẩu về Việt Nam) vẫn không có nâng cấp hay thay đổi về trang bị so với bản đang bán.

Trong khi đó, mẫu xe này thời gian qua có doanh số rất thấp, thường xuyên góp mặt trong danh sách 10 mẫu xe bán chậm nhất tháng (thậm chí nhiều tháng doanh số bằng 0). Trong tháng 5/2024, Suzuki Ciaz chỉ bán được 3 chiếc ra thị trường và tổng doanh số từ đầu năm tới nay là 8 chiếc.

Suzuki Ciaz thường xuyên góp mặt trong danh sách xe bán chậm của tháng. Nguồn số liệu: VAMA.

Nguyên nhân khiến Suzuki Ciaz không được người tiêu dùng trong nước quan tâm là bởi danh sách trang bị hạn chế so với các đối thủ. Các tính năng an toàn hiện đại trên xe hầu như không có, đơn cử như cân bằng điện tử. Trong khi các đối thủ đã có những công nghệ an toàn tiên tiến hơn như camera toàn cảnh, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, phanh tự động, đèn chiếu xa thông minh, ga tự động thích ứng, hỗ trợ giữ làn...

Suzuki Ciaz thế hệ hiện hành cũng là phiên bản nâng cấp giữa vòng đời (facelift). Thế hệ này đã ra mắt thế giới được 10 năm (từ 2014). Tại Việt Nam, mẫu xe này được nâng cấp nhẹ vào năm 2020 với những thay đổi nhẹ ở ngoại hình với bộ tem thể thao ở hông.

Nắm được nguyên nhân khiến Suzuki Ciaz thiếu sức hút, phía đại lý trong nước thường xuyên tung ra các chương trình ưu đãi lớn cho mẫu xe này. Thậm chí có thời điểm giảm tới 120 triệu đồng (dành cho VIN cũ). Tuy nhiên, từng đó vẫn là chưa đủ để người tiêu dùng Việt Nam quan tâm tới Ciaz.