Liên tục bị quấy rối bằng những ngôn từ khiếm nhã, đây có thể là nữ streamer "khổ nhất" Việt Nam

Yogurt Ng tiếp tục bị anti-fan quấy rối

Từng được biết tới là một trong những nữ streamer sở hữu ngoại hình dễ thương, phong cách gần gũi và lượng người theo dõi ổn định trên mạng xã hội, Yogurt Ng không ít lần trở thành tâm điểm chú ý của cộng đồng mạng. Tuy nhiên, bên cạnh sự yêu mến từ người hâm mộ, cô nàng cũng liên tục phải đối mặt với hàng loạt áp lực đến từ anti-fan, đặc biệt là những câu chuyện liên quan tới đời tư và tình cảm cá nhân.

Trong quá khứ, Yogurt Ng từng trải qua nhiều biến cố về chuyện tình cảm. Dù mọi chuyện đã khép lại từ khá lâu, thế nhưng đến hiện tại, nữ streamer vẫn thường xuyên bị réo tên trong những cuộc bàn tán thiếu thiện chí. Không ít đối tượng liên tục dùng các phát ngôn mang tính xúc phạm, công kích đời tư để châm biếm cô nàng trên mạng xã hội.

Mới đây, Yogurt Ng tiếp tục khiến cộng đồng mạng chú ý khi đăng tải dòng trạng thái đầy bức xúc sau khi liên tục nhận về những tin nhắn quấy rối bằng ngôn từ phản cảm. Nữ streamer cho biết cô thực sự không thể hiểu nổi vì sao việc quấy rối, bôi nhọ nhân phẩm người khác lại bị một bộ phận xem như trò vui hay thứ để mang ra khoe khoang.

Theo chia sẻ của cô nàng, nhiều người đã sử dụng những lời lẽ tục tĩu, mang tính hạ nhục phụ nữ để công kích cô trong thời gian dài. Điều đáng nói là các hành động này không chỉ dừng ở mức trêu đùa quá trớn mà đã trở thành hành vi quấy rối tinh thần thực sự. Yogurt Ng cũng thẳng thắn lên án việc một số cá nhân lấy sự vô văn hóa đó làm "ngôn ngữ chung" để cổ súy cho nhau trên mạng xã hội.

Dòng trạng thái của nữ streamer nhanh chóng thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng. Nhiều người cho rằng đây không còn là chuyện "đùa vui" nữa mà đã đi quá giới hạn, ảnh hưởng trực tiếp tới tinh thần và cuộc sống cá nhân của người trong cuộc.

Trên thực tế, đây không phải lần đầu Yogurt Ng lên tiếng về việc bị anti-fan quấy rối. Trước đó, cô nàng từng nhiều lần block tài khoản xấu, cảnh cáo công khai và hạn chế tương tác tiêu cực. Thế nhưng dường như mọi chuyện vẫn chưa thể chấm dứt hoàn toàn. Mỗi khi xuất hiện trên mạng xã hội hay đăng tải hình ảnh mới, nữ streamer lại tiếp tục trở thành mục tiêu công kích của một bộ phận cư dân mạng quá khích.

Nữ streamer "hồng nhan bạc phận"

Dẫu gặp không ít áp lực, Yogurt Ng vẫn lựa chọn cách đối diện khá bình tĩnh và tích cực. So với thời điểm hoạt động sôi nổi trước đây, nữ streamer hiện không còn xuất hiện dày đặc trên livestream hay các nền tảng mạng xã hội. Tuy nhiên, mỗi lần cập nhật hình ảnh đời thường, cô nàng vẫn nhanh chóng nhận được sự chú ý nhờ nhan sắc xinh đẹp và phong cách dễ thương quen thuộc.

Nhiều người theo dõi lâu năm cho rằng Yogurt Ng là trường hợp khá đáng tiếc khi liên tục vướng vào những ồn ào không mong muốn dù bản thân không chủ động tạo drama. Từ chuyện tình cảm cho tới các cuộc tranh cãi trên mạng, nữ streamer dường như luôn bị kéo vào tâm điểm bàn tán theo cách tiêu cực.

Sau bài đăng mới nhất, rất đông cư dân mạng đã để lại bình luận động viên, chia sẻ và khuyên cô nàng nên mạnh tay hơn với những hành vi quấy rối. Không ít ý kiến cũng lên tiếng chỉ trích các anti-fan vì đã vượt quá giới hạn ứng xử thông thường trên mạng xã hội.

Bên cạnh đó, nhiều người cho rằng môi trường Internet hiện nay đang tồn tại tình trạng công kích cá nhân ngày càng phổ biến, đặc biệt với các nữ streamer hay người nổi tiếng. Chỉ một câu chuyện cũ hoặc vài tin đồn thất thiệt cũng có thể trở thành lý do để một cá nhân bị xúc phạm trong thời gian dài.

Dù vậy, người hâm mộ vẫn hy vọng Yogurt Ng sẽ sớm vượt qua giai đoạn khó khăn này và tiếp tục giữ tinh thần tích cực như cách cô nàng vẫn luôn thể hiện. Bởi suy cho cùng, không ai xứng đáng trở thành mục tiêu của những lời lăng mạ hay quấy rối chỉ để phục vụ thú vui tiêu cực của người khác trên mạng xã hội.