Liên tiếp xảy ra cháy nhà dân: 7 người tử vong

Cháy nhà dân tại Hà Nội: 4 nạn nhân tử vong

Liên quan vụ cháy tại số nhà 207 Định Công Hạ, Hoàng Mai (Hà Nội) xảy ra vào khoảng 18 giờ 22 phút ngày 16/6, đến khoảng 20 giờ, đám cháy đã được lượng lượng chức năng dập tắt.

Tuy nhiên, lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy vẫn tiếp tục phun nước làm mát; đồng thời phong tỏa hiện trường. Lực lượng chức năng đã cứu được một số nạn nhân ra ngoài an toàn.



Cùng với đó, có 4 xe cứu thương có mặt để chở nạn nhân rời hiện trường, đưa đến cơ sở y tế cấp cứu.

Ngay khi nhận được thông tin, Công an thành phố đã điều động lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Công an thành phố, Công an các quận Hoàng Mai, Thanh Xuân, Hoàn Kiếm, Cảnh sát 113 Công an quận Hoàng Mai, Công an phường Định Công với gần 100 cán bộ chiến sỹ cùng 12 xe chữa cháy, phương tiện chuyên dụng đến hiện trường phối hợp các lực lượng khác của chính quyền và người dân địa phương tổ chức chữa cháy.

Trung tướng Nguyễn Tuấn Anh, Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ; Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an thành phố; lãnh đạo Quận ủy, UBND quận Hoàng Mai trực tiếp có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

Qua tìm kiếm sơ bộ, các lực lượng đã phát hiện 4 thi thể.

Hiện Giám đốc Công an thành phố đang chỉ đạo các đơn vị liên quan, Công an quận Hoàng Mai phối hợp các Cục nghiệp vụ Bộ Công an khẩn trương điều tra, xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ cháy để giải quyết, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, Công an thành phố tham mưu cho Thành ủy, UBND thành phố chỉ đạo các Sở, ngành có liên quan phối hợp UBND quận Hoàng Mai tổ chức thăm hỏi, động viên các gia đình nạn nhân, khắc phục hậu quả sau vụ cháy./.

Các lực lượng đang tham gia chữa cháy.

Đường Định Công Hạ hiện đang bị phong tỏa để phục vụ chữa cháy.

Lực lượng chức năng tích cực chữa cháy.

Ngôi nhà số 43, nơi xảy ra vụ hỏa hoạn.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang gửi công điện về vụ cháy nhà dân tại phường Đa Mai

Ngày 16/6, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang có công điện gửi: Công an tỉnh; các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; UBND các huyện, thị xã, TP.

Công điện nêu rõ: Hồi 03 giờ 49 phút, ngày 16/6 xảy ra cháy tại nhà bà Đào Thị Hường (SN 1981); địa chỉ: Số 43, đường Hoàng Hoa Thám, phường Đa Mai, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng làm 3 người tử vong.

Chủ tịch UBND tỉnh gửi lời chia buồn sâu sắc tới thân nhân gia đình người bị nạn và có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. UBND TP Bắc Giang chỉ đạo tổ chức thăm hỏi chu đáo, kịp thời động viên, hỗ trợ vật chất, tinh thần cho gia đình người bị nạn; phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh chỉ đạo các lực lượng chức năng tập trung khắc phục hậu quả, khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan, xử lý nghiêm vi phạm (nếu có) theo quy định của pháp luật.

2. Công an tỉnh; các sở, ngành thuộc UBND tỉnh; UBND các huyện, thị xã, TP triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt các chỉ đạo của Quốc hội, Chính phủ và UBND tỉnh về công tác phòng cháy, chữa cháy, trong đó tập trung thực hiện Kế hoạch số 25/KH-UBND ngày 04/4/2024 của UBND tỉnh về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn tỉnh trong tình hình mới; Công văn số 5413/UBND-NC ngày 20/9/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thực hiện Công điện số 825/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy.

Thường xuyên kiểm tra, rà soát các cơ sở có nguy cơ cháy, nổ cao trên địa bàn, xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định của pháp luật.

Liên quan đến vụ cháy, Cổng TTĐT Bộ Công an cho biết, qua khám nghiệm, bước đầu Công an tỉnh Bắc Giang xác định ngọn lửa bùng lên tại khu vực để xe đạp điện ở tầng 1 của ngôi nhà, sau đó lan sang các vật liệu dễ cháy như giường tủ, quần áo, đồ dùng sinh hoạt... khiến lửa lan nhanh, sinh ra nhiều khói, khí độc khiến các nạn nhân tử vong.