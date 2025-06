Liên tiếp gặp sự cố, máy bay Boeing 787 Dreamliner từng đắt cỡ nào?

Mới đây nhất, hôm 16/6 (giờ địa phương), chiếc Boeing 787-8 Dreamliner của India Air từ Hong Kong (Trung Quốc) đến Delhi (Ấn Độ) gặp sự cố, phải quay đầu giữa không trung do nghi ngờ trục trặc kỹ thuật. Rất may cuối cùng nó đã hạ cánh an toàn ở Hong Kong.

Sự cố lần này càng làm dấy lên lo ngại của dư luận khi mới chỉ 4 ngày trước, một chiếc máy bay Boeing 787-8 Dreamliner của Air India đã gặp tai nạn thảm khốc ngay sau khi cất cánh tại thành phố Ahmedabad ở miền tây Ấn Độ. Vụ tai nạn kinh hoàng đã cướp đi sinh mạng của 241 trong tổng số 242 người có mặt trên chuyến bay đến London (Anh).

Boeing 787-8 Dreamliner, dòng máy bay có mặt tại nhiều hãng hàng không lớn, là một trong những máy bay thương mại tiên tiến nhất trên thế giới, cạnh tranh trực tiếp với Airbus A330 và A350.

Theo Emairplane , giá niêm yết năm 2022 cho mẫu máy bay Boeing 787-8 - phiên bản cơ bản nhất là 248,3 triệu USD. Phiên bản này chở được khoảng 242 hành khách với cấu hình hai hạng ghế.

Tuy nhiên, các hãng hàng không hiếm khi trả toàn bộ mức giá niêm yết khi đặt mua máy bay mới của Boeing. Sau khi giảm giá, giá trị thị trường thực tế của một chiếc Boeing 787-8 vào khoảng 120 - 150 triệu USD.

Boeing 787 Dreamliner là một trong những máy bay thương mại tiên tiến nhất trên thế giới. (Ảnh: Emairplane)

Đối với các phiên bản lớn hơn như Boeing 787-9 (sức chứa 290 hành khách) giá niêm yết 292,5 triệu USD/chiếc. Giá thị trường sau giảm giá vào khoảng 135-165 triệu USD/chiếc.

Hay Boeing 787-10 có mức giá niêm yết cao nhất 338,4 triệu USD/chiếc nhưng được bán với giá 150 - 180 triệu USD/chiếc sau khi giảm giá.

Với mức giá này, Boeing 787 trở thành một trong những máy bay chở khách thương mại đắt nhất đang hoạt động.

Trên thực tế, giá bán mỗi chiếc Boeing 787 có thể thay đổi đáng kể tùy theo nhiều yếu tố. Các hãng bay có thể chi thêm tiền để trang bị ghế hạng sang, hệ thống giải trí cao cấp...

Ngoài ra, phiên bản có tầm bay xa hơn sẽ đắt hơn do yêu cầu kỹ thuật cao hơn. Thời điểm đặt mua cũng ảnh hưởng không nhỏ đến mức giá một chiếc Boeing 787. Theo đó, Boeing thường nhận đơn đặt hàng trước nhiều năm, đơn hàng sớm thường có giá rẻ hơn. Các hãng đặt mua số lượng lớn cũng sẽ được chiết khấu sâu hơn.

Trong khi đó, một chiếc Boeing 787 Dreamliner đã qua sử dụng có giá bán khoảng 119 triệu USD.

Ngoài bán, Boeing 787 Dreamliner cũng được cho thuê. Theo Paramount Business Jets, giá thuê trung bình của máy bay Boeing 787 Dreamliner khoảng 30.950 USD/giờ (tương đương hơn 800 triệu đồng/giờ).

Từ khi đi vào hoạt động năm 2011, đến nay Boeing đã bán được hơn 1.500 chiếc Dreamliner trên toàn cầu. Boeing 787 Dreamliner phổ biến là do khả năng tiết kiệm nhiên liệu vượt trội, tiêu hao ít hơn khoảng 20% so với các mẫu máy bay thế hệ cũ. Công nghệ tiên tiến được sử dụng trong 787 cũng giúp giảm chi phí bảo dưỡng và bảo trì cho các hãng hàng không.

Các đối thủ chính của Boeing 787 trên thị trường như Airbus A330neo và A350 - đều có mức giá sau chiết khấu tương đương.