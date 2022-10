Liên tiếp các vụ chủ nợ của phụ huynh đe dọa nhà trường và học sinh

Liên quan tới việc một chủ nợ đòi đón học sinh ở Trường tiểu học Phan Đình Giót (ở quận Thanh Xuân, Hà Nội) gây hoang mang dư luận, UBND quận Thanh Xuân có văn bản gửi các đơn vị chức năng cho rằng đây là sự việc gây mất an toàn cho học sinh, giáo viên, ảnh hưởng đến uy tín của Trường Tiểu học Phan Đình Giót nói riêng và các trường học trên địa bàn quận nói chung. Đồng thời, yêu cầu các trường học trên địa bàn cảnh báo tới các bậc phụ huynh, nâng cao cảnh giác, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh.

UBND quận Thanh Xuân cũng yêu cầu công an quận xác minh làm rõ sự việc xảy ra tại Trường Tiểu học Phan Đình Giót và kịp thời nắm bắt tình hình các trường học trên địa bàn, thực hiện các biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn.

Về phía Công an quận Thanh Xuân cho biết, các đơn vị chức năng đang điều tra, xác minh thông tin chủ nợ giả mạo phụ huynh để đón học sinh tại Trường Tiểu học Phan Đình Giót. Bước đầu, xác định nguyên nhân có liên quan đến việc vay nợ giữa bố mẹ em học sinh với các đối tượng.

Trường tiểu học Phan Đình Giót, ở quận Thanh Xuân, Hà Nội

Theo UBND quận Thanh Xuân, khoảng 10 giờ ngày 28-9, cô giáo T.T.H (chủ nhiệm lớp 2A1, Trường Tiểu học Phan Đình Giót nhận được cuộc điện thoại từ số máy lạ, nói là người nhà và muốn đón một học sinh về sớm. Người này có nói rõ đặc điểm nhận dạng của học sinh trên nhưng cô H. trả lời không nhận được thông báo của bố mẹ học sinh nên không đồng ý.

Không được đồng ý, người đàn ông đã nói mình là chủ nợ của bố học sinh và liên tục gọi điện cho giáo viên để đe doạ, lời lẽ thiếu lịch sự. Sau đó, giáo viên chủ nhiệm lớp 2A1 đã báo cáo Ban giám hiệu nhà trường, đồng thời liên hệ với gia đình học sinh và được xác nhận là không nhờ ai đón hộ con.

Công an TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên cũng đang điều tra, xác minh vụ chủ nợ giả danh người thân gọi điện cho giáo viên "nhờ cô đưa học sinh về gặp bố lần cuối", điều xe cứu thương và bình gas đến trường để đòi nợ.

Theo thông tin ban đầu, sự việc xảy ra vào sáng 21-9, một giáo viên Trường Tiểu học Đội Cấn 1 (ở phường Hoàng Văn Thụ, TP Thái Nguyên) nhận cuộc gọi từ số máy lạ xưng là người nhà của em học sinh N. Người này nói bố cháu bị tai nạn, đang hấp hối, gia đình đang rất bối rối, không có ai đến đón cháu được nên nhờ cô đưa cháu về giúp để cháu nhìn mặt bố lần cuối. Sau đó, cô giáo gọi điện về cho mẹ của học sinh để xác minh song không liên hệ được. Nghĩ gia đình đang có việc gấp, cô giáo vội vàng đưa cháu N. về nhà. Khi cô giáo đến nhà học sinh N., chị P. (mẹ cháu N.) bất ngờ vì chưa hết giờ học mà thấy cô giáo đưa cháu về.

Mẹ cháu N. cho biết, trước đó ít ngày, chị có nhận được tin nhắn đòi nợ, nhưng tin nhắn không nói rõ chủ nợ là ai, khoản vay là bao nhiêu, nghĩ là tin nhắn nhầm nên không phản hồi lại. Sau đó, đối tượng tiếp tục nhắn với nội dung đe dọa, nói rõ thông tin cá nhân của các con chị và dọa sẽ cho các cháu nghỉ học.

Không dừng lại, các đối tượng đòi nợ tiếp tục gọi điện đến cửa hàng gas gần trường đặt 2 bình gas, yêu cầu mang đến nhà trường với mục đích đe doạ, thuê người đốt trường nếu nhà trường không cho cháu N. nghỉ học.

Qua xác minh ban đầu xác định, cơ quan công an làm rõ, thời gian qua vợ chồng chị P có vay nợ qua app và vay một ngân hàng thương mại trên địa bàn, đến nay chưa trả nợ xong.

Theo Công an TP Thái Nguyên, việc các đối tượng gọi điện, nhắn tin và có một số hành vi đe doạ đến vợ chồng chị P và nhà trường nơi các con của chị đang học có dấu hiệu vi phạm pháp luật, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

Hiện cơ quan công an đang tiến hành xử lý vụ việc