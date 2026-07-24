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Liên tiếp bắt giữ Lô Thị Mạo SN 1987 cùng 2 người đàn ông

Chi Chi
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Công an phường Vinh Phú (tỉnh Nghệ An) liên tiếp bắt giữ 3 đối tượng tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy.

Chỉ trong 2 ngày (8-9/7), Công an phường Vinh Phú (tỉnh Nghệ An) liên tiếp bắt giữ 3 đối tượng về hành vi tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ nhiều tang vật và nhanh chóng truy xét, làm rõ đối tượng cung cấp ma túy.

Qua nắm tình hình, Công an phường Vinh Phú phát hiện một số đối tượng có biểu hiện nghi vấn liên quan đến hoạt động mua bán trái phép chất ma túy. Sau thời gian theo dõi, áp dụng đồng bộ biện pháp nghiệp vụ, khoảng 15 giờ ngày 08/7/2026, tại khối 4 Quán Bàu, phường Vinh Hưng, tỉnh Nghệ An, Công an phường Vinh Phú bắt quả tang Mạc Văn Thiện (SN 1986), trú tại bản Pột, xã Nga My, tỉnh Nghệ An về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm 0,39 gam ma túy đá và 01 điện thoại di động.

Mở rộng điều tra, Công an phường tiếp tục bắt giữ Lô Thị Mạo (SN 1987), cùng trú tại trú bản Pột, xã Nga My - là người yêu của Thiện, về hành vi mua bán trái phép chất ma túy; thu giữ 0,26 gam ma túy đá cùng 1 điện thoại di động.

Đối tượng Mạc Văn Thiện, Lô Thị Mạo và Nguyễn Văn Khánh tại Cơ quan Công an. Ảnh: CA Nghệ An

Bám sát tinh thần chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Công an, Công an tỉnh, với phương châm "đánh cả đường dây, bắt đối tượng chủ mưu, cầm đầu", truy xét tận gốc nguồn cung ma túy, ngày 09/7/2026, Công an phường Vinh Phú bắt giữ Nguyễn Văn Khánh (SN 1990), trú tại khối 21 Nghi Kim, phường Vinh Hưng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm 0,1 gam ma túy đá, 1 cóng thủy tinh và 1 điện thoại di động. Qua điều tra xác định, Khánh là đối tượng bán ma túy cho Mạc Văn Thiện và Lô Thị Mạo.

Hiện, Công an phường Vinh Phú tiếp tục củng cố hồ sơ, phối hợp với đơn vị liên quan để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

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