Liên tiếp bán 2 công ty công nghệ, Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng còn “bảo bối” gì trong tay?

Ngày đầu tiên của tháng 4, Tập đoàn Vingroup (mã chứng khoán: VIC) công bố việc chuyển nhượng toàn bộ số cổ phiếu nắm giữ tại Công ty cổ phần Nghiên cứu và Ứng dụng trí tuệ nhân tạo Movian AI cho Qualcomm - hãng chip đến từ Mỹ. Như vậy, Movian AI hiện không còn là công ty con của Vingroup.

Giá chuyển nhượng không được hai bên công bố. Phía Qualcomm cho biết ông Bùi Hải Hưng, đồng sáng lập kiêm Tổng giám đốc Movian AI sẽ gia nhập công ty.

Trước đó, cuối tháng 11/2024, Vingroup tách Công ty cổ phần Nghiên cứu và Ứng dụng trí tuệ nhân tạo VinAI (một công ty con thuộc tập đoàn) thành hai pháp nhân, trong đó có Movian AI. Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học và công nghệ, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo. Tháng 12/2024, Vingroup cũng đã bán công ty AI (VinBrain) cho Nvidia - tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới hiện nay trong lĩnh vực AI và bán dẫn.

Theo website của Vingroup, hệ sinh thái thương hiệu trong lĩnh vực công nghệ, công nghiệp của Tập đoàn hiện có 5 thành viên, bao gồm VinFast, VinAI, VinBigdata, VinCSS và VinHMS.

1. VinFast

Là thương hiệu ô tô Việt Nam, VinFast hướng tầm nhìn trở thành hãng xe điện thông minh toàn cầu. VinFast đã đặt nền móng cho ngành công nghiệp sản xuất ô tô - xe máy điện tại Việt Nam, đồng thời đang nỗ lực góp phần thúc đẩy cuộc cách mạng xe điện trên toàn thế giới.

2. VinAI

Công ty Cổ phần Nghiên cứu và Ứng dụng Trí tuệ nhân tạo VinAI, tiền thân là Viện nghiên cứu Trí tuệ nhân tạo VinAI (thuộc Tập đoàn Vingroup), là đơn vị nghiên cứu AI hàng đầu thế giới có trụ sở chính tại thành phố Hà Nội, Việt Nam. VinAI có mạng lưới chuyên gia rộng khắp tại Hoa Kỳ, Úc, Pháp và khu vực Châu Á - Thái Bình Dương.

Sứ mệnh của VinAI là tiến hành nghiên cứu chuyên sâu về AI, xây dựng và phát triển các ứng dụng AI tại Việt Nam và thị trường toàn cầu.

Với triết lý “Khách hàng là trung tâm”, VinFast luôn không ngừng sáng tạo để tạo ra những sản phẩm đẳng cấp với mức giá tốt nhất và dịch vụ hậu mãi vượt trội, mang lại cơ hội sử dụng xe điện thông minh cho mọi người, góp phần kiến tạo một tương lai xanh, thông minh và bền vững.

3. VinBigData

Công ty Cổ phần VinBigData được thành lập trên nền tảng thành quả nghiên cứu khoa học của Viện Nghiên cứu Dữ Liệu lớn (thuộc Tập đoàn Vingroup) trong lĩnh vực Khoa Học Dữ Liệu và Trí Tuệ Nhân Tạo, đặc biệt về xử lý hình ảnh và ngôn ngữ. Một số sản phẩm nổi bật của công ty là Trợ lý ảo tiếng Việt ViVi, Camera thông minh, hệ thống hỗ trợ chẩn đoán ảnh y tế bằng AI - VinDr…

Tầm nhìn của VinBigData là trở thành công ty công nghệ cung cấp các giải pháp nền tảng và các sản phẩm tiên tiến dựa trên Dữ liệu lớn và Trí tuệ nhân tạo với sứ mệnh “Công nghệ Việt – Vì tương lai Việt.”

4. VinCSS

Công ty Cổ phần Dịch vụ An ninh mạng VinCSS là đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực an ninh mạng với sứ mệnh "Tiên phong vì một môi trường số tốt đẹp hơn".

VinCSS cung cấp các giải pháp bảo mật toàn diện trên môi trường kỹ thuật số, bao gồm Quản lý Nhận dạng và Truy cập, Dịch vụ An ninh mạng Công nghệ Thông tin, An ninh Bảo mật cho thiết bị IoT, và An ninh Bảo mật cho Phương tiện Thông minh.

Tự hào chinh phục thế giới với nhiều giải pháp mang tính tiến phong, VinCSS đã ba lần liên tiếp được Frost & Sullivan vinh danh là Doanh nghiệp tiên phong về công nghệ tại Đông Nam Á 2022 và Doanh nghiệp có sản phẩm mới đột phá khu vực Châu Á – Thái Bình Dương 2023 về công nghệ xác thực mạnh không mật khẩu, và Lãnh đạo Đổi mới Đột phá trong lĩnh vực An ninh Bảo mật IoT Toàn cầu 2024. VinCSS cũng là công ty đầu tiên trên thế giới sở hữu chứng chỉ FDO và công ty duy nhất sở hữu 03 chứng chỉ FDO về bảo mật IoT đến thời điểm hiện tại.

5. VinHMS

VinHMS là công ty sản xuất và kinh doanh phần mềm, chuyên cung cấp những sản phẩm công nghệ chất lượng cao nhằm tối ưu hóa hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Mục tiêu của VinHMS là xây dựng những giải pháp mang tính đột phá về công nghệ, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số trong nhiều lĩnh vực khác nhau.

VinHMS hiện là đối tác chính thức của Expedia, Traveloka, Agoda, TripAdvisor, Google, Amazon Web Services... và là công ty đầu tiên tại Việt Nam trở thành hội viên của HTNG - Hiệp hội quốc tế định chuẩn giao thức cho các phần mềm của khách sạn.