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Liên tiếp 4 trận động đất xảy ra ở xã miền núi Quảng Ngãi

Thanh Ba
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Chưa đầy 8 giờ đồng hồ, một xã ở Quảng Ngãi xảy ra 4 trận động đất, trong đó trận mạnh nhất M= 3.5.

Ngày 18/10, Viện Các Khoa học Trái đất, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, phát đi thông báo về các trận động đất xảy ra tại xã Măng Bút, tỉnh Quảng Ngãi vào sáng cùng ngày.

Liên tiếp 4 trận động đất ở Quảng Ngãi gây lo ngại về hoạt động địa chất năm 2026 - Ảnh 1.

Bản đồ chấn tâm của trận động đất có độ lớn M = 3.5. (Ảnh: Viện Các Khoa học Trái đất)

Theo đó, trận đầu tiên xảy ra lúc 1h48, có độ lớn M = 3.3, tại tọa độ 14,985 độ vĩ Bắc, 108,188 độ kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 8.2km.

Đến 2h58, một trận động đất có độ lớn M = 2.7, tại vị trí có tọa độ 14.971 vĩ Bắc, 108.174 kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 8.8 km.

Tiếp đến, 9h14, một trận động đất có độ lớn M = 2.6, tại tọa độ 14.969 vĩ Bắc, 108.172 kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 6.8 km.

Đáng chú ý, chỉ 41 phút sau, lúc 9h55, khu vực này tiếp tục rung chuyển bởi trận động đất có độ lớn M = 3.5, xảy ra tại tọa độ 14.938 vĩ Bắc, 108.153 kinh Đông, mạnh nhất trong 4 trận xảy ra trong buổi sáng. Độ sâu chấn tiêu của trận động đất này khoảng 8.6km.

Được biết, từ năm 2021 đến nay, khu vực huyện Kon Plông (tỉnh Kon Tum cũ, nay là tỉnh Quảng Ngãi) đã ghi nhận hơn 1.000 trận động đất lớn nhỏ. Các chuyên gia đánh giá đây là vùng động đất yếu, với cường độ cực đại dự báo không vượt quá 5,5 độ.

Hiện Viện Vật lý địa cầu đang triển khai 11 trạm quan trắc tại Kon Tum (cũ), đồng thời thực hiện các nghiên cứu chuyên sâu, cập nhật nhằm đánh giá mức độ hoạt động động đất tại khu vực này.

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