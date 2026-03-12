Liên minh châu Phi cảnh báo tình trạng bất ổn ở vùng Vịnh

Sản xuất dầu mỏ ở vùng Vịnh có thể ngừng hoạt động trong vài tuần tới.

AU đã lên án các cuộc tấn công vào các cơ sở năng lượng và vận tải ở vùng Vịnh Ba Tư trong bối cảnh xung đột leo thang do các cuộc không kích của Mỹ và Israel vào Iran gây ra.

AU đưa ra cảnh báo bạo lực đe dọa chuỗi cung ứng toàn cầu, và có thể gây tổn hại cho lục địa này.

Trong một thông báo mới đây, Chủ tịch Ủy ban AU Mahmoud Ali Youssouf cho biết, ông đang theo dõi sát sao các “sự việc đáng lo ngại”, và kêu gọi tất cả các bên kiềm chế tối đa, theo đuổi “giảm leo thang nhanh chóng”.

“Sự ổn định ở khu vực Vịnh Ba Tư có tầm quan trọng đặc biệt đối với an ninh năng lượng toàn cầu và nền kinh tế quốc tế, với những tác động trực tiếp đến các nền kinh tế châu Phi”, ông Youssouf nhấn mạnh.

Ông cho biết thêm, giá dầu tăng cao, các tuyến đường thương mại bị gián đoạn, việc đóng cửa không phận đã và đang ảnh hưởng đến các nhà xuất khẩu, hãng hàng không và công dân châu Phi sinh sống trong khu vực.

Chủ tịch Ủy ban AU cũng kêu gọi bảo vệ thường dân và đảm bảo an toàn cho người nước ngoài, bao gồm cả người châu Phi sinh sống ở vùng Vịnh.

Cảnh báo của AU được đưa ra khi cuộc xung đột giữa Mỹ và Israel với Iran lan sang vùng Vịnh Ba Tư.

Iran đã tiến hành các cuộc tấn công có chủ đích vào các căn cứ và tài sản của Mỹ trên khắp khu vực Vịnh để trả đũa các cuộc tấn công vô cớ của Mỹ và Israel hôm 28/2, khiến Lãnh tụ tối cao Ayatollah Ali Khamenei và một số chỉ huy cấp cao, cũng như hàng trăm thường dân thiệt mạng.