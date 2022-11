LIên minh châu Âu: Hơn 230.000 người tử vong sớm do bụi mịn

Khói bụi mù mịt tại thủ đô New Delhi, Ấn Độ ngày 3/11/2022. Ảnh: THX/TTXVN

Báo cáo của EEA nêu rõ "việc tiếp xúc với nồng độ bụi mịn cao hơn mức hướng dẫn của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã dẫn đến 238.000 ca tử vong sớm" tại cả 27 quốc gia trong khối. Theo báo cáo, con số này tăng nhẹ so với mức ghi nhận trong năm 2019, dù lượng khí thải năm 2020 giảm do tác động của các biện pháp hạn chế được áp dụng để phòng, chống dịch COVID-19.

Bụi mịn, hay PM2.5, là các hạt vật chất mịn, thường xuất hiện trong khí thải ô tô, nhà máy nhiệt điện than. Với kích thước siêu nhỏ, các hạt này có thể xâm nhập vào đường hô hấp, tăng nguy cơ mắc bệnh viêm phế quản, hen suyễn và bệnh phổi.

Cũng theo báo cáo, trong năm 2020, việc tiếp xúc với nitrogen dioxide (NO2) trên ngưỡng khuyến nghị của WHO đã dẫn đến 49.000 ca tử vong sớm ở EU, trong khi con số này ở các trường hợp phơi nhiễm ozone (O3) là 24.000 ca.

EEA cho biết khi so sánh năm 2020 với năm 2019, số ca tử vong sớm do ô nhiễm không khí liên quan PM2.5 tăng, nhưng giảm đối với NO2 và O3. Báo cáo lý giải tuy nồng độ PM2.5 giảm trong năm 2020 song đại dịch COVID-19 khiến nhiều người mắc các bệnh liên quan đến ô nhiễm không khí tử vong.

Nhìn chung, tỷ lệ tử vong sớm vì ô nhiễm không khí ở các nước EU năm 2020 thấp hơn 45% so với năm 2005. Tuy nhiên, giới chuyên gia cho rằng nếu nỗ lực duy trì tốc độ giảm này, EU có thể đạt mục tiêu kế hoạch hành động không gây ô nhiễm trước năm 2030, trong đó EU muốn giảm 55% số ca tử vong sớm liên quan đến ô nhiễm bụi mịn so với năm 2005.

Theo WHO, ô nhiễm không khí là nguyên nhân dẫn tới 7 triệu ca tử vong sớm mỗi năm trên toàn thế giới, ngang với con số tử vong vì các nguyên nhân khác như hút thuốc hoặc chế độ ăn uống thiếu chất.