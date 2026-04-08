Liên Hợp Quốc không thể thông qua nghị quyết về mở lại eo biển Hormuz

Eo biển Hormuz

Nghị quyết nhận được 11 phiếu thuận, 2 phiếu chống và 2 phiếu trắng. Cuộc bỏ phiếu diễn ra chỉ vài giờ trước thời hạn 8 giờ tối (giờ miền Đông) mà Tổng thống Mỹ Donald Trump đặt ra để ép Iran mở lại tuyến đường thủy chiến lược này hoặc sẽ bị cuộc tấn công vào các nhà máy điện và cầu đường.

Có đến 1/5 lượng dầu mỏ của thế giới thường đi qua eo biển Hormuz, và việc Iran siết chặt kiểm soát trong suốt cuộc chiến đã đẩy giá năng lượng tăng vọt.

Dự thảo nghị quyết do Bahrain đệ trình bao gồm điều khoản cho phép các quốc gia sử dụng “tất cả các biện pháp cần thiết” - cách diễn đạt của Liên Hợp Quốc bao gồm hành động quân sự - để đảm bảo việc vận chuyển hàng hóa qua eo biển Hormuz và ngăn chặn các hành động đóng cửa eo biển này.

Sau khi Nga, Trung Quốc và Pháp - 3 quốc gia có quyền phủ quyết trong Hội đồng Bảo an gồm 15 thành viên, phản đối việc phê chuẩn sử dụng vũ lực, dự thảo nghị quyết đã được sửa đổi để loại bỏ nội dung liên quan đến hành động tấn công. Nó chỉ cho phép “tất cả các biện pháp phòng thủ cần thiết”.

Dự thảo nghị quyết “khuyến khích mạnh mẽ các quốc gia quan tâm đến việc sử dụng các tuyến đường hàng hải thương mại ở eo biển Hormuz phối hợp nỗ lực, mang tính chất phòng thủ, tương xứng với hoàn cảnh, để góp phần đảm bảo an ninh và an toàn hàng hải qua eo biển Hormuz”. Điều này bao gồm việc hộ tống các tàu thương mại và ngăn chặn tất cả nỗ lực đóng cửa, cản trở hoặc can thiệp vào hoạt động hàng hải quốc tế qua eo biển.

Dự thảo cũng yêu cầu Iran ngay lập tức ngừng các cuộc tấn công vào các tàu thương mại và ngừng cản trở quyền tự do hàng hải của họ qua eo biển Hormuz và tấn công các cơ sở hạ tầng dân sự.

Để đáp trả các cuộc tấn công của Mỹ và Israel bắt đầu từ ngày 28/2, Iran đã tấn công các khách sạn, sân bay, nhà ở và cơ sở hạ tầng dân sự khác ở hơn 10 quốc gia, bao gồm các nước láng giềng vùng Vịnh của Cộng hòa Hồi giáo, một số nhà xuất khẩu dầu mỏ và khí đốt tự nhiên lớn của thế giới.

Các quốc gia vùng Vịnh coi việc Iran kiểm soát chặt chẽ eo biển là mối đe dọa hiện hữu. Bahrain - đại diện Ả-rập tại Hội đồng Bảo an và là chủ tịch của Hội đồng trong tháng này, đã thúc giục Liên Hợp Quốc hành động. Nhưng cuối cùng, dự thảo nghị quyết không được thông qua trong cuộc bỏ phiếu ngày 7/4 (giờ Mỹ).

Cùng ngày, ông Trump một lần nữa yêu cầu Iran mở lại eo biển Hormuz sau khi hết lời ca ngợi quân đội Mỹ về chiến dịch giải cứu táo bạo 2 phi công trên chiếc máy bay chiến đấu bị bắn rơi ở Iran. Tổng thống Mỹ cảnh báo Iran rằng "toàn bộ đất nước có thể bị xóa sổ trong 1 đêm, và điều đó có thể xảy ra vào đêm mai".

Ông lặp lại lời cảnh báo đưa ra trước đó, rằng "cả một nền văn minh sẽ diệt vong đêm nay" nếu Tehran không đáp ứng thời hạn mà ông đặt ra để đồng ý với một thỏa thuận, bao gồm việc mở lại eo biển Hormuz.

Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vassily Nebenzia và Đại sứ Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc Phó Thông cho rằng Mỹ và Israel có lỗi vì đã khơi mào cuộc chiến và gây ra một cuộc khủng hoảng toàn cầu đang lan rộng. Tuần trước, họ phát biểu tại Hội đồng Bảo an rằng ưu tiên cấp bách nhất hiện nay là chấm dứt các hoạt động quân sự ngay lập tức.