Liên đoàn bóng chuyền thế giới thừa nhận sai sót, tuyển thủ Việt Nam thêm lần bị xóa tên

Sau khi vắng mặt ở 2 trận gặp Puerto Rico và Ai Cập, chủ công Đặng Thị Hồng bất ngờ có tên trong danh sách đội tuyển bóng chuyền U21 nữ Việt Nam chuẩn bị cho trận đấu vòng bán kết phân hạng 17-20 gặp Chile.

Việc Đặng Thị Hồng xuất hiện ở danh sách do FIVB đăng tải khiến người hâm mộ đặt câu hỏi liệu chủ công tuyển Việt Nam có thể trở lại thi đấu trong phần còn lại giải bóng chuyền U21 nữ vô địch thế giới 2025 hay không?

Tuy nhiên, FIVB đã thừa nhận có sai sót và nhanh chóng cập nhật lại thông tin, xóa tên Đặng Thị Hồng khỏi đội hình dự kiến tuyển Việt Nam. Đây là lần thứ hai VĐV số 12 bị xóa tên trong danh sách, lần trước là khi án phạt được công bố.

Tuyển Việt Nam sẽ thiếu vắng chủ công Đặng Thị Hồng trong trận gặp Chile

Theo án phạt mà FIVB đưa ra, tuyển Việt Nam bị xử thua 4 trận vòng bảng và phải chuyển xuống thi đấu vòng phân hạng 17-24 thay vì lọt vào vòng 1/8 tranh chức vô địch. Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam (VFV) khẳng định làm đúng quy trình và cung cấp đủ thông mà FIVB yêu cầu. VFV đã tuyên bố sẽ khiếu nại về án phạt nói trên.

Vào 20h00 ngày 15/8, tuyển Việt Nam sẽ gặp Chile ở vòng bán kết phân hạng 17-20. Ngoài Đặng Thị Hồng, 11 cầu thủ còn lại vẫn góp mặt trong danh sách đăng ký thi đấu. Thầy trò HLV Nguyễn Trọng Linh tràn đầy quyết tâm có thêm một chiến thắng để lọt vào trận chung kết nhánh 17-24.