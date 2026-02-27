Liên danh Tập đoàn Sơn Hải trúng gói thầu quan trọng trên tuyến cao tốc qua quê nhà Chủ tịch Nguyễn Viết Hải

Ban Quản lý dự án Đường sắt (Bộ Xây dựng) vừa ban hành quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói XL04 thuộc dự án thành phần cao tốc đoạn Vũng Áng – Bùng.

Gói thầu XL04 có giá dự toán hơn 215 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước. Hình thức lựa chọn nhà thầu là đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng, áp dụng phương thức một giai đoạn, một túi hồ sơ. Hợp đồng được thực hiện theo loại hình hỗn hợp, bao gồm khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công và xây lắp.

Tại thời điểm đóng thầu, hai nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu điện tử gồm: Liên danh Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải – Công ty CP Xây lắp 368 và Công ty TNHH Hòa Hiệp. Theo đánh giá của tổ chuyên gia, cả hai đều đáp ứng yêu cầu về tính hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm.

Ở bước chấm điểm kỹ thuật, liên danh Sơn Hải – Xây lắp 368 đạt 92,1/100 điểm, cao hơn mức 87,7/100 điểm của Hòa Hiệp. Về tài chính, liên danh này chào giá sau giảm giá 202,5 tỷ đồng, thấp hơn đáng kể so với mức 214,7 tỷ đồng của đối thủ. Trên cơ sở đó, chủ đầu tư phê duyệt giá trúng thầu 202,5 tỷ đồng (đã bao gồm 8% VAT).

Theo quyết định, liên danh Sơn Hải – Xây lắp 368 sẽ thi công đoạn tuyến từ Km576+700 đến Km579+610, thời gian thực hiện 300 ngày kể từ khi hợp đồng có hiệu lực.

Gói XL04 là một trong những hạng mục quan trọng góp phần hoàn thiện đoạn cao tốc Vũng Áng – Bùng, qua đó thúc đẩy mục tiêu từng bước hoàn chỉnh trục cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2021 – 2025.

Dự án cao tốc Vũng Áng – Bùng có tổng chiều dài 60,43 km, đi qua hai tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Trị, được thiết kế quy mô 4 làn xe, nền đường rộng 17 m. Tuy chưa bố trí làn dừng khẩn cấp liên tục, tuyến đã được sắp xếp các điểm dừng kỹ thuật cách nhau 4 - 5 km nhằm đảm bảo an toàn khai thác, với tốc độ thiết kế 60 - 90 km/h.

Khởi công đầu năm 2023, dự án bắt đầu tại điểm giao Quốc lộ 12C (xã Kỳ Hoa, Hà Tĩnh) và kết thúc tại xã Cự Nẫm (huyện Bố Trạch, Quảng Trị trước sáp nhập), kết nối với cao tốc Bùng – Vạn Ninh. Khi hoàn thành, tuyến đường được kỳ vọng rút ngắn thời gian di chuyển, tăng cường liên kết vùng và tạo động lực phát triển kinh tế cho khu vực Bắc Trung Bộ.