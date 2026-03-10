Liên danh Him Lam của ông Dương Công Minh muốn đầu tư 2 tuyến metro tại thành phố giàu nhất cả nước, có thể khởi công ngay đầu năm sau

Liên danh Công ty cổ phần Him Lam – Công ty TNHH Đầu tư Việt Thiên Hà – Công ty cổ phần Tổng công ty Công trình Đường sắt Việt Nam (VRCC) vừa có văn bản gửi Thành ủy, UBND TP.HCM và Ban Quản lý Đường sắt đô thị TP.HCM đề xuất nghiên cứu đầu tư 2 tuyến metro trên địa bàn Thành phố.

Theo nội dung văn bản, liên danh này bày tỏ sự quan tâm đặc biệt đến dự án tuyến metro số 2 đoạn Tham Lương – An Hạ và tuyến 2S (đoạn An Hạ – Khu đô thị Tây Bắc). Đây được xem là các đoạn tuyến quan trọng trong định hướng mở rộng mạng lưới đường sắt đô thị của TP.HCM trong thời gian tới.

Hiện nay, liên danh Him Lam – Việt Thiên Hà – VRCC đang khẩn trương phối hợp cùng các đơn vị tư vấn triển khai một số công việc ban đầu, bao gồm khảo sát, thu thập dữ liệu và nghiên cứu phương án đề xuất đầu tư cho các đoạn tuyến nói trên.

Trên cơ sở kết quả khảo sát, nghiên cứu bước đầu cũng như căn cứ các quy định pháp luật hiện hành, liên danh đề xuất phương án đầu tư tuyến metro số 2 đoạn Tham Lương – An Hạ và tuyến 2S (đoạn An Hạ – Khu đô thị Tây Bắc) theo hình thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng BT. Theo đề xuất, dự án sẽ được thanh toán bằng quỹ đất kết hợp phát triển đô thị theo mô hình TOD dọc tuyến.

Trong trường hợp được chấp thuận chủ trương nghiên cứu, liên danh dự kiến hoàn thành báo cáo nghiên cứu khả thi vào quý II/2026, đồng thời đặt mục tiêu khởi công dự án vào quý I/2027.

Liên danh Him Lam – Việt Thiên Hà – VRCC cũng cam kết sẽ phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành của TP.HCM trong quá trình nghiên cứu và chuẩn bị dự án, bảo đảm tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật hiện hành cũng như phù hợp với định hướng phát triển hệ thống đường sắt đô thị của Thành phố.

Theo quy hoạch, tuyến metro số 2 của TP.HCM có tổng chiều dài hơn 62 km, trong đó khoảng 12,8 km đi ngầm và 49,3 km đi trên cao. Tuyến bắt đầu từ khu đô thị Thủ Thiêm, đi qua các trục giao thông quan trọng như Bến Thành – Lê Lai – Phạm Hồng Thái – Cách Mạng Tháng Tám – Trường Chinh – bến xe An Sương, sau đó tiếp tục dọc theo quốc lộ 22 đến khu đô thị Tây Bắc Củ Chi.

Đáng chú ý, tại đoạn quốc lộ 22, khu vực ấp Tân Thới 3 (xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn cũ), tuyến metro này còn có một nhánh rẽ phải theo hướng cầu Phú Cường nhằm kết nối sang địa bàn Bình Dương cũ.

Hiện nay, TP.HCM đang từng bước triển khai đầu tư các đoạn tuyến thuộc metro số 2. Trong đó, đoạn Tham Lương – Bến Thành dài 11,3 km đã được khởi công vào ngày 15/1. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 55.000 tỷ đồng, trong đó Tập đoàn Trường Hải (THACO) là nhà thầu chính thực hiện gói thầu EPC của đoạn tuyến này.

Tiếp nối đoạn tuyến trên, dự án metro số 2 đoạn Bến Thành – Thủ Thiêm dài hơn 6 km cũng đang được TP.HCM đẩy nhanh các thủ tục chuẩn bị đầu tư, với mục tiêu khởi công trước ngày 20/4. Dự án do CTCP Đầu tư địa ốc Đại Quang Minh – thành viên của Tập đoàn THACO nghiên cứu, đề xuất thực hiện theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng BT.

Trước đó, theo đề xuất của THACO, đoạn metro Bến Thành – Thủ Thiêm có chiều dài khoảng gần 5,6 km, gồm 6 ga ngầm. Tổng mức đầu tư sơ bộ của dự án vào khoảng 33.000 tỷ đồng và được đề xuất triển khai theo hình thức PPP, hợp đồng BT (xây dựng – chuyển giao).



