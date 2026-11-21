Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng yêu cầu các đơn vị liên quan đẩy nhanh thủ tục, phấn đấu khởi công Khu đô thị hỗn hợp phía Nam trục Nguyễn Tất Thành chậm nhất vào ngày 30/4/2027.

UBND phường Quảng Phú, TP Đà Nẵng vừa tổ chức họp với các hộ dân có đất bị ảnh hưởng để thông tin về chủ trương thu hồi đất, triển khai công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư phục vụ dự án Khu đô thị hỗn hợp phía Nam trục Nguyễn Tất Thành.

Dự án do liên danh Công ty CP Geleximco Phố Hiến và Công ty CP Đầu tư Tổng hợp Hà Nội làm chủ đầu tư, được Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 37/QĐ-KTM ngày 5/2/2026.



Theo đó, Geleximco Phố Hiến được thành lập vào tháng 1/2025, đặt trụ sở tại tỉnh Hưng Yên. Hoạt động chính trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản. Công ty có vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng, cơ cấu cổ đông gồm Tập đoàn Geleximco góp tới 90%, còn lại 10% được chia đều cho hai anh em là ông Vũ Văn Hậu và Vũ Văn Tiền. Ông Tiền làm Chủ tịch kiêm đại diện pháp luật. Doanh nhân Vũ Văn Tiền hiện là Chủ tịch Ngân hàng TMCP An Bình (UPCoM: ABB) và Chủ tịch Tập đoàn Geleximco.

Còn CTCP Đầu tư Tổng hợp Hà Nội được thành lập năm 2007 với tên gọi ban đầu là Công ty TNHH Dịch vụ Hỗ trợ Doanh nghiệp và Tư vấn Đầu tư. Sau đó, doanh nghiệp đổi tên thành CTCP Đầu tư Inconess Hà Nội, với vốn điều lệ 21 tỷ đồng. Tháng 11/2007, công ty nâng vốn lên 35 tỷ đồng và đổi tên thành CTCP Đầu tư Tổng hợp Hà Nội như hiện nay.

Khu đô thị hỗn hợp phía Nam trục Nguyễn Tất Thành có quy mô khoảng 296,28ha, tổng vốn đầu tư khoảng 18.538,884 tỷ đồng. Dự án được chia thành 5 phân kỳ, định hướng hình thành khu đô thị với các khu dân cư, dịch vụ, tiện ích công cộng, không gian xanh cùng hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội đồng bộ.

Sơ đồ dự án Khu đô thị hỗn hợp phía Nam trục Nguyễn Tất Thành.

Theo thông tin từ UBND phường Quảng Phú, trước mắt, các đơn vị tập trung triển khai phân kỳ 1 với diện tích khoảng 81ha. Trong đó, khoảng 20ha được ưu tiên thực hiện giải phóng mặt bằng để phục vụ kế hoạch khởi công dự án.

Dự án thuộc danh mục được thực hiện trước việc điều tra, khảo sát, ghi nhận hiện trạng, đo đạc, kiểm đếm, thống kê, phân loại đất và xác minh nguồn gốc đất, tài sản gắn liền với đất.

Theo kế hoạch dự kiến, công tác điều tra, khảo sát, đo đạc và kiểm đếm đối với phân kỳ 1 sẽ được triển khai từ ngày 23/11/2026 đến ngày 31/12/2027, chia thành từng khu vực và giai đoạn cụ thể. Riêng khu vực 15,5ha phục vụ khởi công dự kiến hoàn thành bàn giao mặt bằng vào ngày 3/2/2027.

Tại cuộc họp ngày 20/11, đại diện UBND phường Quảng Phú và Trung tâm Phát triển hạ tầng, Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai đã phổ biến các quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất. Các hộ dân cũng nêu ý kiến liên quan đến chủ trương thu hồi đất và chính sách bồi thường để chính quyền địa phương cùng các đơn vị liên quan tiếp thu, xem xét.

Trước đó, ngày 4/11, tại buổi làm việc với Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai về tiến độ các dự án động lực tại khu vực phía Nam thành phố, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Phan Thái Bình yêu cầu tập trung tháo gỡ các vướng mắc liên quan đến bồi thường, giải phóng mặt bằng, thu hồi đất và bố trí tái định cư.

Đối với Khu đô thị hỗn hợp phía Nam trục Nguyễn Tất Thành, lãnh đạo thành phố yêu cầu các đơn vị liên quan đẩy nhanh thủ tục, phấn đấu khởi công chậm nhất vào ngày 30/4/2027.

Khu đô thị này là một trong những dự án quy mô lớn đang được triển khai tại khu vực phía Nam Đà Nẵng. Cùng với dự án của liên danh Geleximco Phố Hiến, khu vực này còn có Khu đô thị Chu Lai rộng khoảng 188,56ha, tổng vốn đầu tư hơn 18.854 tỷ đồng do Công ty CP Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh thực hiện và Khu đô thị ven sông Trường Giang rộng khoảng 74,05ha, vốn đầu tư hơn 3.069 tỷ đồng do Công ty CP Green Industrial Chu Lai làm chủ đầu tư.

Tổng diện tích của 3 khu đô thị khoảng 558,89ha, tổng vốn đầu tư hơn 40.460 tỷ đồng. Đây là nhóm dự án được Đà Nẵng thúc đẩy triển khai nhằm mở rộng không gian đô thị và tạo động lực phát triển cho khu vực phía Nam thành phố.