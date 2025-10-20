Liên Bỉnh Phát công khai bạn gái bí mật 5 năm

Mới đây, Liên Bỉnh Phát gây chấn động khi trở thành nghệ sĩ Việt Nam đầu tiên đoạt giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất tại Kim Chung lần thứ 60. Sau khi nhận giải thưởng danh giá bậc nhất này, nam diễn viên trở về Việt Nam trong vòng tay chào đón của người hâm mộ. Đặc biệt, một nhân vật bất ngờ xuất hiện "đánh úp" khiến Liên Bỉnh Phát hạnh phúc ra mặt chính là nữ ca sĩ Ngọc Kayla.



Trong clip, Ngọc Kayla tươi rói, mang bó hoa để chúc mừng Liên Bỉnh Phát sau khi anh thắng lớn. Cả hai ôm nhau cực tình tứ, công khai thể hiện tình cảm giữa đám đông. Dù đã có 5 năm bên nhau, nhưng đây là lần hiếm hoi Ngọc Kayla và Liên Bỉnh Phát phát "cẩu lương" tình cỡ này trước mặt người hâm mộ, ống kính truyền thông. Hơn cả mọi thông báo trên MXH, chính khoảnh khắc này là câu trả lời chắc chắn cho mối quan hệ hiện tại của Liên Bỉnh Phát và Ngọc Kayla.

Liên Bỉnh Phát ôm bạn gái công khai giữa sân bay (Nguồn: Cậu bé Bỉnh)

Nhan sắc nổi bần bật của Ngọc Kayla khi đi đón người yêu

Liên Bỉnh Phát lần đầu công khai thể hiện tình cảm với người yêu như thế này

Ngọc Kayla cũng không ngần ngại có động thái "đánh dấu chủ quyền" sau 5 năm âm thầm bên nhau

Liên Bỉnh Phát sinh năm 1990 tại Kiên Giang, từng là thủ khoa ngành Du lịch của Đại học Tôn Đức Thắng (TP.HCM). Nam diễn viên kể, thời sinh viên, bản thân anh phải đi làm thêm đủ thứ việc từ phục vụ quán cà phê, nhà hàng, giao hàng, rồi đi múa trong các đội khánh tiết, nhà hàng tiệc cưới… để kiếm thêm thu nhập. Song Lang giúp Liên Bỉnh Phát giành giải Diễn viên triển vọng tại Tokyo Gemstone Award, tiếp đó là danh hiệu Ngôi sao châu Á mới tại Asian Stars Up Next Award (2019).

Liên Bỉnh Phát vừa chiến thắng giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất (Thị đế) tại Giải Kim Chung lần thứ 60

Liên Bỉnh Phát ít khi chia sẻ chuyện đời tư nên ít ai biết chuyện anh có mối tình 5 năm vừa kín tiếng lại vừa công khai với Ngọc Kayla. Bởi lẽ, nam diễn viên nhiều lần đưa bạn gái đi ăn uống, du lịch cùng hội bạn nhưng chưa từng có bất kì lời xác nhận mối quan hệ nào trước công chúng. Trong mỗi lần xuất hiện chung, cặp đôi luôn chọn vị trí ngồi kế bên, gác tay lên vai nhau cực thân thiết, ngọt ngào. Liên Bỉnh Phát cũng thường xuyên thả tim, tương tác vào các hình ảnh trên trang cá nhân của Ngọc Kayla.

Ngọc Kayla tên thật là Phan Thị Ngọc Thương, sinh năm 1991 tại Đà Nẵng. Thời gian đầu mới đi hát, cô gây chú ý với danh xưng Jang Nara phiên bản Việt. Năm 2015, cô chính thức gia nhập nhóm Mắt Ngọc để thay thế vị trí của Hoàng Oanh. Giọng ca 9x tiết lộ cô từng nhận ý kiến trái chiều khi quyết định đi hát nhóm. Nhưng sau thời gian làm quen và hoàn thiện bản thân, Ngọc Kayla đã có được tình cảm của những người hâm mộ Mắt Ngọc lâu năm. Năm 2017, cô tham gia chương trình Giọng hát Việt và lọt Top 6 thuộc team của huấn luyện viên Đông Nhi.

Liên Bỉnh Phát bị soi hẹn hò từ năm 2020, anh nhiều lần đưa Ngọc Kayla ra mắt bạn bè

Tại họp báo Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai, cả hai xuất hiện cùng nhau

Bạn gái của Liên Bỉnh Phát cũng hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật