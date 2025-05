Sáng 17/5, tại chùa Tam Chúc (thị trấn Ba Sao, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam) diễn ra lễ cung rước và tôn trí xá lợi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni - bảo vật quốc gia của Ấn Độ, trong khuôn khổ các hoạt động chào mừng Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc Vesak 2025.

Đây là lần đầu tiên xá lợi thân thể (Shariradhātu) của Đức Phật được cung thỉnh đến Việt Nam, đánh dấu mối hợp tác sâu rộng giữa Chính phủ Việt Nam, Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Chính phủ Ấn Độ và các tổ chức Phật giáo quốc tế.

Hiện, xá lợi Đức Phật được tôn trí tại tầng 1 Hội trường chùa Quán Sứ (Hà Nội), thu hút hàng nghìn tăng ni, phật tử và người dân từ khắp nơi trong cả nước về chiêm bái trong không khí thành kính, trang nghiêm.

Theo thông tin từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Nam, lễ cung rước xá lợi từ Hà Nội về Hà Nam sẽ được tổ chức theo nhiều chặng, kéo dài từ sáng đến đầu giờ chiều 17/5.

Hàng vạn người dân, phật tử tham gia vào đoàn cung rước xá lợi Phật đi qua các tuyến đường trung tâm quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, tối 13/5. (Ảnh: Viên Minh)

Cụ thể, từ 6h đến 10h, đoàn cung rước sẽ xuất phát từ chùa Quán Sứ, di chuyển qua các tuyến đường lớn về đến nút giao Liêm Tuyền, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam.

Từ 10h đến 11h30, xá lợi Đức Phật tiếp tục được rước bằng xe chuyên dụng về cổng Tam Quan ngoại chùa Tam Chúc.

Từ 11h30 đến 13h, nghi lễ cung rước diễn ra quanh hồ Tam Chúc, tiến vào Tam Quan nội – trung tâm chính của ngôi đại tự.

Từ 13h đến 14h, xá lợi được rước lên điện Tam Thế để chính thức an vị. Ngay sau đó, lễ cầu an, tụng kinh và chiêm bái sẽ được tổ chức, mở đầu cho chuỗi hoạt động tâm linh trọng thể kéo dài từ 17 đến 20/5.

Song song với hoạt động chiêm bái xá lợi, chùa Tam Chúc sẽ là điểm nhấn tâm linh lớn nhất cả nước dịp Phật đản năm nay. Ngày 18/5, Trung tâm Hội nghị Quốc tế Vesak tại chùa sẽ đăng cai tổ chức Đại lễ Phật đản Vesak 2025 với sự tham gia của chư tôn đức giáo phẩm, học giả, Phật tử trong nước và quốc tế.

Ngày 19/5, chùa tổ chức lễ trồng cây Từ Tâm tại Vườn ươm Từ Bi và đêm hoa đăng cầu quốc thái dân an, tri ân tưởng niệm tại Tam Quan nội.

Xá lợi Đức Phật đang được tôn trí tại tầng 1 Hội trường chùa Quán Sứ, Hà Nội. (Ảnh: Viên Minh)

Để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho nghi lễ cung rước và các hoạt động tại Tam Chúc, UBND tỉnh Hà Nam đã chỉ đạo Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng xây dựng phương án đảm bảo an ninh trật tự, điều tiết giao thông và phòng chống cháy nổ theo từng chặng trong lộ trình di chuyển.

Việc xá lợi Đức Phật được an vị tại chùa Tam Chúc - ngôi chùa được mệnh danh lớn nhất thế giới - không chỉ mang ý nghĩa tôn giáo đặc biệt mà còn là biểu tượng của tinh thần hòa bình, trí tuệ và lòng từ bi mà Đức Phật truyền dạy, kết nối cộng đồng Phật tử Việt Nam với Phật giáo quốc tế trong tinh thần đoàn kết và tôn nghiêm.