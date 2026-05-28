Lịch THI TỐT NGHIỆP THPT; thời gian CÔNG BỐ KẾT QUẢ KỲ THI TỐT NGHIỆP 2026

Chi tiết lịch thi tốt nghiệp THPT năm 2026

Theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, lịch thi tốt nghiệp THPT năm nay cụ thể như sau:

Cũng theo hướng dẫn, việc lập và giao tài khoản cho thí sinh là học sinh đang học lớp 12 năm học 2025 - 2026 hoàn thành trước 17 giờ ngày 15/4/2026.

Tổ chức cho thí sinh là học sinh đang học lớp 12 thử đăng ký dự thi trực tuyến trên Hệ thống quản lý thi từ ngày 17/4 đến hết ngày 21/4/2026.

Tổ chức cho các thí sinh đăng ký dự thi, đăng ký xét công nhận tốt nghiệp theo hình thức trực tuyến thực hiện từ ngày 24/4 đến 17 giờ ngày 5/5/2026.

Thành lập Hội đồng thi, phân công nhiệm vụ các thành viên, hoàn thành chậm nhất ngày 15/5/2026.

Tổ chức chấm thi; tổng kết công tác chấm thi; gửi dữ liệu kết quả thi về Bộ GD&ĐT; đối sánh kết quả thi, hoàn thành chậm nhất 15 giờ ngày 28/6/2026.

Kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 sẽ được công bố vào 8h00 ngày 1/7/2026.

LỊCH THI TỐT NGHIỆP

Thi tốt nghiệp THPT năm 2026 diễn ra trong hai ngày 11 và 12/6/2026. Đồ họa TTXVN

Hơn 1,2 triệu thí sinh đăng kí dự thi tốt nghiệp THPT năm 2026

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo tính đến hết ngày 03/5/2026, cả nước đã có trên 1,2 triệu thí sinh đăng kí dự thi tốt nghiệp THPT năm 2026 – con số ở mức cao so với các năm gần đây. Trong đó, số thí sinh đăng kí miễn thi ngoại ngữ chiếm tỉ lệ thấp, khoảng 0,66%.

Theo đánh giá, xu hướng này đã được dự báo trước, khi nhiều thí sinh lựa chọn đăng kí dự thi các môn ngoại ngữ để sử dụng kết quả xét tuyển đại học. Hiện số lượng thí sinh đăng kí dự thi các môn ngoại ngữ duy trì ở mức cao, gần 350 nghìn thí sinh.

Hệ thống đăng kí dự thi năm nay tiếp tục được vận hành ổn định. Ông Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục Quản lí chất lượng (Bộ GDĐT) cho biết: “Hầu như thí sinh không gặp khó khăn trong quá trình đăng kí. Đây cũng là năm đầu tiên 100% thí sinh, kể cả thí sinh tự do, có thể thực hiện đăng kí dự thi theo hình thức trực tuyến”.

Theo quy định, từ nay đến 17 giờ 00 ngày 05/5, thí sinh vẫn có quyền rà soát, điều chỉnh môn thi và các thông tin đăng kí nếu có sai sót. Ông Huỳnh Văn Chương lưu ý: các em cần kiểm tra kĩ thông tin cá nhân, chủ động rà soát và điều chỉnh kịp thời để bảo đảm quyền lợi của mình trước khi kết thúc thời gian đăng kí.

Từ nay đến ngày diễn ra Kì thi, thời gian còn lại không nhiều, chỉ hơn một tháng. Thí sinh cần giữ gìn sức khỏe, sắp xếp thời gian hợp lí để tập trung ôn tập kĩ các môn đã đăng kí dự thi tốt nghiệp.

Đặc biệt, liên quan đến xét tuyển sinh đại học, thí sinh cần lưu ý: dù xét tuyển theo phương thức nào, tổ hợp 3 môn xét tuyển phải đạt từ 15 điểm trở lên theo kết quả thi tốt nghiệp THPT.

Bên cạnh đó, theo dự kiến, một số ngành học sẽ có chính sách hỗ trợ học bổng. Đây là cơ hội để thí sinh cân nhắc, lựa chọn môn thi phù hợp với tổ hợp xét tuyển vào ngành học yêu thích, đồng thời có thêm khả năng tiếp cận các nguồn học bổng.

Trong quá trình chuẩn bị cho Kì thi, thí sinh cần bám sát kế hoạch ôn tập của nhà trường, tích cực tham gia các kì thi thử để có thêm trải nghiệm, rèn luyện kĩ năng làm bài và đánh giá đúng những nội dung còn hạn chế nhằm nâng cao hiệu quả ôn tập.

Về tâm lí, thí sinh không nên quá lo lắng, cần giữ sự ổn định, tự tin vào kiến thức và năng lực của bản thân, tránh tự tạo áp lực không cần thiết trong giai đoạn ôn tập và dự thi.

Đồng thời, cần đọc kĩ quy chế thi đã được công bố, thực hiện đúng các quy định, không để xảy ra sai sót hoặc vi phạm không đáng có.

Cục trưởng Huỳnh Văn Chương gửi lời nhắn tới các thí sinh: chúc các em có Kì thi tốt nghiệp THPT thật tốt và có nhiều cơ hội xét tuyển vào các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp.

Để xét công nhận tốt nghiệp THPT, thí sinh phải đăng ký dự thi môn Ngữ văn, môn Toán và 1 bài thi tự chọn gồm 2 môn thi trong số các môn: Vật lí, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lí, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Tin học, Công nghệ Công nghiệp, Công nghệ Nông nghiệp, Ngoại ngữ.

Thí sinh chọn 2 môn thi của bài thi tự chọn trong số các môn đã được học ở lớp 12. Thí sinh được đăng ký dự thi môn Ngoại ngữ khác với môn Ngoại ngữ đang học tại trường phổ thông.

Thí sinh đã có bằng tốt nghiệp THPT, bằng tốt nghiệp trung cấp dự thi để lấy kết quả làm cơ sở đăng ký xét tuyển sinh chỉ đăng ký môn thi theo nguyện vọng. Riêng đối với bài thi tự chọn, thí sinh chỉ được chọn tối đa 2 môn thi.

Hồ sơ đăng ký dự thi gồm: Phiếu đăng ký dự thi; các loại chứng nhận hợp lệ để được hưởng chế độ ưu tiên, khuyến khích (nếu có); ảnh cỡ 4x6 chụp theo kiểu căn cước/căn cước công dân, được chụp trước thời gian nộp hồ sơ không quá 6 tháng; giấy xác nhận điểm bảo lưu (nếu có) do Hiệu trưởng trường phổ thông nơi thí sinh đã dự thi năm trước xác nhận hoặc do Sở GD&ĐT nơi thí sinh đã dự thi xác nhận trong trường hợp thí sinh dự thi tại tỉnh khác.

Đối với thí sinh đã hoàn thành Chương trình GDPT/GDTX nhưng chưa tốt nghiệp THPT ở những năm trước, hồ sơ đăng ký dự thi còn cần bản sao học bạ THPT.

Với thí sinh đã có bằng tốt nghiệp THPT dự thi để lấy kết quả làm cơ sở đăng ký xét tuyển sinh, hồ sơ đăng ký dự thi còn cần bản sao bằng tốt nghiệp THPT.

Thí sinh đã có bằng tốt nghiệp trung cấp dự thi để lấy kết quả làm cơ sở đăng ký xét tuyển sinh cần nộp bản sao bằng tốt nghiệp trung cấp, bản sao sổ học tập hoặc bảng điểm học các môn văn hóa THPT theo quy định của Luật Giáo dục và các văn bản hướng dẫn hiện hành của Bộ GD&ĐT.

Thí sinh có trách nhiệm bảo mật thông tin tài khoản, mật khẩu được cấp để đăng nhập vào Hệ thống Quản lý thi. Trong trường hợp thí sinh quên tài khoản và mật khẩu thì liên hệ với nơi đăng ký dự thi để được hỗ trợ

Lưu ý, ảnh của thí sinh trên hệ thống phải bảo đảm độ phân giải tối thiểu là 400x600 pixels, được chụp theo kiểu căn cước và trước thời gian nộp hồ sơ không quá 06 tháng.

Trong quá trình đăng ký dự thi, đăng ký sơ tuyển, đăng ký xét tuyển sinh đại học, cao đẳng, thí sinh phải sử dụng thống nhất một loại giấy tờ tùy thân là thẻ căn cước/căn cước công dân/định danh cá nhân/số hộ chiếu.

Thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học năm 2026 từ ngày 2/7-14/7

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành văn bản số 2304/BGDĐT-GDĐH hướng dẫn tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng 2026, gửi các đại học, học viện, trường đại học; các trường sĩ quan có đào tạo trình độ đại học; các trường cao đẳng; các Sở Giáo dục và Đào tạo đăng kí tham gia Hệ thống xét tuyển chung.

Trong đó, các thí sinh cần lưu ý một số điểm mới quan trọng từ kỳ tuyển sinh năm nay để thực hiện đăng ký nguyện vọng xét tuyển theo đúng quy định.

Thí sinh xét tuyển đại học phải có tổng điểm 3 môn thi tốt nghiệp đạt tối thiểu 15 điểm

Theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tất cả thí sinh (bao gồm cả thí sinh được xét tuyển thẳng) phải thực hiện đăng ký xét tuyển trực tuyến, đưa tất cả nguyện vọng xét tuyển trên Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ tại địa chỉ http://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn hoặc Cổng dịch vụ công quốc gia.

Thí sinh tìm hiểu kỹ thông tin tuyển sinh, quy chế tuyển sinh của các cơ sở đào tạo, không đăng ký nguyện vọng xét tuyển vào những nhóm ngành, ngành, chương trình đào tạo không đủ điều kiện.

Trường hợp cơ sở đào tạo có tổ chức các hình thức đăng ký xét tuyển riêng, nộp hồ sơ và các minh chứng trực tiếp hoặc trực tuyến tại cơ sở đào tạo, thí sinh thực hiện theo quy định của cơ sở đào tạo nhưng vẫn phải đăng ký đầy đủ thông tin trên Hệ thống để được xét tuyển chung với tất cả thí sinh khác.

Điểm đáng lưu ý, đối với thí sinh tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2026 , nguồn xét tuyển vào chương trình đào tạo trình độ đại học (điều kiện để đăng ký xét tuyển đối với tất cả các phương thức) là thí sinh có tổng điểm 3 môn thi, Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông theo tổ hợp xét tuyển (hoặc sử dụng điểm thi môn Toán, Ngữ văn và một môn thi khác) đạt tối thiểu 15,00 điểm theo thang điểm 30 (không tính điểm ưu tiên, điểm cộng được quy định tại khoản 3 Điều 6 của Quy chế) nhưng không áp dụng đối với thí sinh được đặc cách xét tốt nghiệp và thí sinh quy định tại khoản 1, khoản 2 (điểm a, c, d, đ), khoản 3, khoản 4 Điều 8 của Quy chế.

Thí sinh được đăng ký tối đa 15 nguyện vọng xét tuyển. Các chương trình đào tạo giáo viên chỉ xét tuyển thí sinh đăng ký ở các nguyện vọng xét tuyển có thứ tự từ 01 đến 05; các trường khối Quốc phòng, Công an thực hiện theo quy định của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an.

Thí sinh khai báo trung thực, chính xác và chịu trách nhiệm thông tin, bao gồm cả các thông tin để hưởng chính sách ưu tiên khu vực, đối tượng ưu tiên, các chứng chỉ quốc tế (nếu có) tại thời điểm đăng ký dự thi Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2026

Thí sinh đăng ký xét tuyển theo phương thức xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển theo quy định của Quy chế, trước 17 giờ ngày 20/6/2026, nộp Hồ sơ xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo mẫu về các cơ sở đào tạo theo hướng dẫn của cơ sở đào tạo.

Thí sinh trúng tuyển thẳng sẽ nhận thông tin trúng tuyển từ các cơ sở đào tạo trước ngày 30/6/2026 và phải tiếp tục đăng ký nguyện vọng xét tuyển trên Hệ thống theo lịch chung.

Thí sinh sử dụng tài khoản đã được cấp để rà soát kết quả điểm học tập (học bạ) cấp Trung học phổ thông trên Hệ thống theo hướng dẫn của sở giáo dục và đào tạo; đề nghị với Hiệu trưởng hoặc cán bộ có trác nhiệm nơi thí sinh học cấp Trung học phổ thông để điều chỉnh nếu phát hiện sai sót và phải hoàn thành trước 17 giờ 00 ngày 6/6/2026.

Thí sinh đã tốt nghiệp Trung học phổ thông, trung cấp (thí sinh tự do) có nhu cầu đăng ký xét tuyển nhưng chưa thực hiện việc đăng ký thông tin cá nhân trên Hệ thống phải thực hiện việc đăng ký để được cấp tài khoản sử dụng cho việc đăng ký xét tuyển từ ngày 1/5 đến ngày 20/5/2026.

Thời gian đăng ký nguyện vọng xét tuyển từ 2/7-17 giờ ngày 14/7

Từ ngày 2/7 đến 17 giờ ngày 14/7/2026, thí sinh đăng ký, điều chỉnh, bổ sung nguyện vọng xét tuyển không giới hạn số lần trong tổng số nguyện vọng được phép đăng ký xét tuyển.

Các nguyện vọng của thí sinh đăng ký xét tuyển vào tất cả các cơ sở đào tạo đăng ký theo chương trình đào tạo và được xếp thứ tự từ 1 đến hết (nguyện vọng 1 là nguyện vọng cao nhất).

Tất cả các nguyện vọng của thí sinh vào cơ sở đào tạo sẽ được xử lý nguyện vọng trên Hệ thống và mỗi thí sinh chỉ trúng tuyển 1 nguyện vọng cao nhất trong số các nguyện vọng đã đăng ký khi bảo đảm điều kiện trúng tuyển.

Lưu ý, các thí sinh đăng ký xét tuyển vào các chương trình đào tạo giáo viên, chương trình đào tạo thuộc lĩnh vực sức khỏe có cấp Giấy phép hành nghề, chương trình đào tạo thuộc lĩnh vực pháp luật căn cứ vào ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào do các cơ sở đào tạo công bố để điều chỉnh nguyện vọng (các cơ sở tào tạo cập nhật ngưỡng đầu vào trước 17 giờ ngày 10/7/2026).

Từ ngày 15/7 đến 17 giờ ngày 21/7/2026, thí sinh phải nộp lệ phí xét tuyển theo số lượng nguyện vọng xét tuyển bằng hình thức trực tuyến theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Các thí sinh thuộc diện hưởng chính sách ưu tiên khu vực, ưu tiên đối tượng, sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ để xét tuyển phải phối hợp với các điểm tiếp nhận rà soát thông tin khu vực và đối tượng ưu tiên, chứng chỉ ngoại ngữ của thí sinh (nếu có).

Thí sinh tìm hiểu kỹ tài liệu hướng dẫn và phải thực hiện đúng, đủ, hết quy trình đăng ký xét tuyển.

Thí sinh chưa rõ các nội dung khai báo, nộp lệ phí xét tuyển có thể liên hệ với cán bộ tại các điểm tiếp nhận hoặc cán bộ của cơ sở đào tạo trực các số điện thoại hỗ trợ công tác tuyển sinh để được hướng dẫn.

Thí sinh xét tuyển có môn năng khiếu, sử dụng điểm năng khiếu của cơ sở đào tạo khác để xét tuyển, phải liên hệ với cơ sở đào tạo để đăng ký dự thi hoặc nộp điểm thi năng khiếu.

Về việc xác nhận nhập học trực tuyến trên Hệ thống, tất cả thí sinh trúng tuyển (kể cả thí sinh trúng tuyển thẳng) phải xác nhận nhập học trên Hệ thống (nếu có nguyện vọng theo học) trước 17 giờ ngày 21/8/2026.

Từ ngày 22/8/2026 đến tháng 12/2026, thí sinh có nhu cầu xét tuyển các đợt bổ sung của cơ sở đào tạo, thực hiện theo thông tin tuyển sinh được đăng tải trên trang thông tin tuyển sinh của cơ sở đào tạo./.