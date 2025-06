LỊCH THI TỐT NGHIỆP THPT năm 2025

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 được tổ chức vào các ngày 25, 26, 27, 28/6

Ngày 24/3, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) ban hành Công văn số 1239/BGDĐT-QLCL về hướng dẫn một số nội dung tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) năm 2025 gửi các Sở GDĐT; Cục Nhà trường - Bộ Quốc phòng.

Theo đó, Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 được tổ chức vào các ngày 25, 26, 27, 28/6/2025. Trong đó: Ngày 25/6/2025 làm thủ tục dự thi; ngày 26, 27/6/2025 tổ chức coi thi; ngày 28/6/2025 dự phòng.

Riêng đối với công tác tổ chức thi cho các thí sinh dự thi với Đề thi của Chương trình Giáo dục phổ thông 2006, căn cứ vào số lượng thí sinh đăng ký dự thi, các Sở GDĐT bố trí một số điểm thi dành riêng cho các thí sinh.

Trong đó, các thí sinh có thể đăng ký dự thi, đăng ký xét công nhận tốt nghiệp theo hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến. Các mốc thời gian trong công tác tổ chức thi và mã các hội đồng thi thực hiện theo Công văn này.

Sở GDĐT phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành địa phương bảo đảm thực hiện đúng Quy chế thi, Công văn hướng dẫn này và các hướng dẫn thực hiện công tác phối hợp tổ chức thi của các cấp có thẩm quyền (nếu có).

Công tác bảo đảm an toàn, an ninh của Kỳ thi tiếp tục thực hiện theo Hướng dẫn phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, an toàn Kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Các Sở GDĐT thực hiện chế độ báo cáo bảo đảm kịp thời, đúng biểu mẫu quy định; cập nhật đầy đủ số liệu và kiểm tra độ chính xác trước khi báo cáo Bộ GDĐT.

Nếu phát sinh tình huống bất thường ảnh hưởng đến công tác chuẩn bị và tổ chức thi, đặc biệt các khâu in sao đề thi, coi thi, chấm thi, phúc khảo, các đơn vị phải báo cáo ngay về Thường trực Ban Chỉ đạo cấp quốc gia Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025.

Trong tháng 4 và tháng 5 năm 2025, Bộ GDĐT sẽ tổ chức các Hội nghị tập huấn kỹ thuật về công tác tổ chức thi tốt nghiệp THPT năm 2025 cho tất cả các địa phương.

Các mốc thời gian cụ thể triển khai tổ chức kỳ thi từ cấp Bộ đến các địa phương được quy định cụ thể trong Công văn hướng dẫn.

Lịch đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2025

Theo quy định của Bộ GD&ĐT, thí sinh sẽ bắt đầu đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2025 từ 21/4 đến 17 giờ ngày 28/4.

Việc đăng ký dự thi theo hình thức trực tuyến. Cũng trong khoảng thời gian này, các đơn vị đăng ký dự thi (do Sở GD&ĐT quy định) sẽ tổ chức cho các thí sinh đăng ký xét công nhận tốt nghiệp theo hình thức trực tuyến; nhập phiếu đăng ký dự thi, đăng ký xét công nhận tốt nghiệp đối với các thí sinh nộp hồ sơ theo hình thức trực tiếp.

Trước đó, các nhà trường đã tổ chức cho thí sinh là học sinh đang học lớp 12 thử đăng ký dự thi trực tuyến trên Hệ thống Quản lý thi, thời gian từ ngày 15/4 đến hết ngày 18/4.

Khi đăng ký dự thi, Bộ GD&ĐT lưu ý, ảnh của thí sinh trên hệ thống phải bảo đảm độ phân giải tối thiểu là 400x600 pixels, được chụp theo kiểu căn cước và trước thời gian nộp hồ sơ không quá 6 tháng.

Trong quá trình đăng ký dự thi, đăng ký sơ tuyển, đăng ký xét tuyển sinh đại học, cao đẳng, các thí sinh phải sử dụng thống nhất một loại giấy tờ tuỳ thân là thẻ căn cước/căn cước công dân/định danh các nhân/số hộ chiếu.

Trong thời hạn đăng ký dự thi, thí sinh có nguyện vọng đăng ký xét tuyển sinh đại học, cao đẳng phải khai báo trên phần mềm đầy đủ, đúng các thông tin kèm minh chứng để hưởng ưu tiên trong xét tuyển sinh theo quy định.

Lịch thi tốt nghiệp THPT đối với thí sinh thi theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT và Quyết định số 50/2006/QĐ BGDĐT

Cụ thể, lịch thi tốt nghiệp THPT đối với các thí sinh dự thi với đề thi của Chương trình giáo dục phổ thông được ban hành kèm theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 5/5/2006, Chương trình Giáo dục thường xuyên được ban hành kèm theo Quyết định số 50/2006/QĐ BGDĐT ngày 7/11/2006 như sau:

Đồ họa TTXVN

Lịch thi tốt nghiệp THPT theo chương trình hiện hành

Lịch thi tốt nghiệp THPT năm 2025 đối với các thí sinh dự thi với Đề thi của Chương trình giáo dục phổ thông hiện hành như sau:

Đồ họa TTXVN

Như vậy, với việc tổ chức Kỳ thi thành 3 buổi thi, so với những năm trước đã giảm 1 buổi thi, giảm 2 môn thi, qua đó giảm áp lực, giảm chi phí xã hội nhưng vẫn bảo đảm chất lượng Kỳ thi.

Bộ GD&ĐT đã chuẩn bị kỹ và công bố phương án thi tốt nghiệp THPT từ năm 2025 ngay từ cuối năm 2023; đã ban hành định dạng cấu trúc đề thi, đề thi tham khảo tất cả các môn thi tốt nghiệp theo hướng phù hợp với đánh giá năng lực học sinh; tập huấn đội ngũ cán bộ giáo viên trong toàn quốc về ra câu hỏi thi, tổ chức thi, tập huấn kỹ thuật cho các địa phương; tăng cường thử nghiệm trên phạm vị rộng việc ứng dụng công nghệ thông tin vào các khâu của Kỳ thi,…

Để có hành lang pháp lý cho tổ chức Kỳ thi với mục đích xét tốt nghiệp, đánh giá việc dạy và học diện rộng trong cả nước và phục vụ mục đích tuyển sinh đại học, cao đẳng, Quy chế được Bộ GD&ĐT xây dựng, lấy ý kiến rộng rãi và chính thức ban hành vào ngày 24/12/2024.

TOÀN VĂN: Công văn 1239/BGDĐT-QLCL của Bộ GDĐT hướng dẫn một số nội dung tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2025

6 điểm mới trong Quy chế thi tốt nghiệp THPT từ năm 2025

Theo Thông tư số 24/2024/TT-BGDĐT ngày 24/12/2024 về Quy chế thi tốt nghiệp THPT, kỳ thi tốt nghiệp THPT từ 2025 có 6 điểm mới cơ bản.