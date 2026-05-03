Lịch thi tốt nghiệp THPT 2026

Theo hướng dẫn, lịch thi tốt nghiệp THPT năm nay cụ thể như sau:

Cũng theo hướng dẫn, việc lập và giao tài khoản cho thí sinh là học sinh đang học lớp 12 năm học 2025 - 2026 hoàn thành trước 17 giờ ngày 15/4/2026.

Tổ chức cho thí sinh là học sinh đang học lớp 12 thử đăng ký dự thi trực tuyến trên Hệ thống quản lý thi từ ngày 17/4 đến hết ngày 21/4/2026.

Tổ chức cho các thí sinh đăng ký dự thi, đăng ký xét công nhận tốt nghiệp theo hình thức trực tuyến thực hiện từ ngày 24/4 đến 17 giờ ngày 5/5/2026.

Thành lập Hội đồng thi, phân công nhiệm vụ các thành viên, hoàn thành chậm nhất ngày 15/5/2026.

Tổ chức chấm thi; tổng kết công tác chấm thi; gửi dữ liệu kết quả thi về Bộ GD&ĐT; đối sánh kết quả thi, hoàn thành chậm nhất 15 giờ ngày 28/6/2026.

Kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 sẽ được công bố vào 8h00 ngày 1/7/2026.

Thi tốt nghiệp THPT năm 2026 diễn ra trong hai ngày 11 và 12/6/2026. Đồ họa TTXVN

Hơn 1 triệu thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2026

Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD&ĐT) cho biết, tính đến 8h ngày 28/4, đã có 1.017.482 thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Theo ghi nhận trên Hệ thống Quản lý thi, trong số 1.017.482 thí sinh đã đăng ký có 969.141 thí sinh lớp 12 (chiếm 95,25%); 48.341 thí sinh tự do (chiếm 4.75%). Đã có 6.331 thí sinh đăng ký miễn thi Ngoại ngữ (chiếm .62%).

Hầu hết thí sinh đăng ký dự thi trực tuyến (1.004.398 em, chiếm 98,71%. Chỉ 13.084 thí sinh đăng ký trực tiếp (chiếm 1,29%).

Học sinh có quyền điều chỉnh thông tin đăng ký đến 17h ngày 5/5/2026.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, thí sinh đăng ký dự thi trực tuyến để xét công nhận tốt nghiệp trên hệ thống từ ngày 24/4 đến 17h00 ngày 5/5.

Để xét công nhận tốt nghiệp THPT, thí sinh phải đăng ký dự thi môn Ngữ văn, môn Toán và 1 bài thi tự chọn gồm 2 môn thi trong số các môn: Vật lí, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lí, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Tin học, Công nghệ Công nghiệp, Công nghệ Nông nghiệp, Ngoại ngữ.

Thí sinh chọn 2 môn thi của bài thi tự chọn trong số các môn đã được học ở lớp 12. Thí sinh được đăng ký dự thi môn Ngoại ngữ khác với môn Ngoại ngữ đang học tại trường phổ thông.

Thí sinh đã có bằng tốt nghiệp THPT, bằng tốt nghiệp trung cấp dự thi để lấy kết quả làm cơ sở đăng ký xét tuyển sinh chỉ đăng ký môn thi theo nguyện vọng. Riêng đối với bài thi tự chọn, thí sinh chỉ được chọn tối đa 2 môn thi.

Hồ sơ đăng ký dự thi gồm: Phiếu đăng ký dự thi; các loại chứng nhận hợp lệ để được hưởng chế độ ưu tiên, khuyến khích (nếu có); ảnh cỡ 4x6 chụp theo kiểu căn cước/căn cước công dân, được chụp trước thời gian nộp hồ sơ không quá 6 tháng; giấy xác nhận điểm bảo lưu (nếu có) do Hiệu trưởng trường phổ thông nơi thí sinh đã dự thi năm trước xác nhận hoặc do Sở GD&ĐT nơi thí sinh đã dự thi xác nhận trong trường hợp thí sinh dự thi tại tỉnh khác.

Đối với thí sinh đã hoàn thành Chương trình GDPT/GDTX nhưng chưa tốt nghiệp THPT ở những năm trước, hồ sơ đăng ký dự thi còn cần bản sao học bạ THPT.

Với thí sinh đã có bằng tốt nghiệp THPT dự thi để lấy kết quả làm cơ sở đăng ký xét tuyển sinh, hồ sơ đăng ký dự thi còn cần bản sao bằng tốt nghiệp THPT.

Thí sinh đã có bằng tốt nghiệp trung cấp dự thi để lấy kết quả làm cơ sở đăng ký xét tuyển sinh cần nộp bản sao bằng tốt nghiệp trung cấp, bản sao sổ học tập hoặc bảng điểm học các môn văn hóa THPT theo quy định của Luật Giáo dục và các văn bản hướng dẫn hiện hành của Bộ GD&ĐT.

Thí sinh có trách nhiệm bảo mật thông tin tài khoản, mật khẩu được cấp để đăng nhập vào Hệ thống Quản lý thi. Trong trường hợp thí sinh quên tài khoản và mật khẩu thì liên hệ với nơi đăng ký dự thi để được hỗ trợ

Lưu ý, ảnh của thí sinh trên hệ thống phải bảo đảm độ phân giải tối thiểu là 400x600 pixels, được chụp theo kiểu căn cước và trước thời gian nộp hồ sơ không quá 06 tháng.

Trong quá trình đăng ký dự thi, đăng ký sơ tuyển, đăng ký xét tuyển sinh đại học, cao đẳng, thí sinh phải sử dụng thống nhất một loại giấy tờ tùy thân là thẻ căn cước/căn cước công dân/định danh cá nhân/số hộ chiếu.