Ngay sau lễ bốc thăm, lịch thi đấu U17 World Cup 2026 cũng đã được công bố. Đội tuyển U17 Việt Nam sẽ ra quân bằng trận đấu gặp U17 Bỉ vào ngày 20/11/2026. Tiếp theo là cuộc đọ sức với U17 New Zealand vào ngày 23/11. Lượt trận cuối vòng bảng ngày 26/11, U17 Việt Nam gặp U17 Mali.

U17 Việt Nam nằm ở bảng đấu đầy khó khăn

Việc phải chạm trán U17 Bỉ ngay trong ngày "chào sân" World Cup là một thách thức lớn với U17 Việt Nam. Những đàn em của Hazard và Lukaku từng dự World Cup 4 lần với thành tích cao nhất là hạng ba năm 2015. Họ có 8 lần tham dự U17 Euro và 4 lần trong số đó vào đến bán kết.

Theo Transfermarkt, U17 Bỉ đang sở hữu đội hình giá trị cao thứ hai tại U17 World Cup 2026 - 6,3 triệu euro. Giá trị đội hình U17 Bỉ hiện chỉ kém U17 Pháp (10,05 triệu euro) và cao hơn những Brazil, Argentina hay Tây Ban Nha.

Đội bóng đến từ châu Âu có tới 4 cầu thủ được định giá cao hơn 1 triệu euro bao gồm: Xander Dierckx - 2 triệu euro, Elie Mbavu - 1,5 triệu euro, Joshua Nga Kana - 1,2 triệu euro, Jayden Onia Seke - 1 triệu euro. Mức định giá này cao hơn cả những tuyển thủ cấp ĐTQG Việt Nam như Nguyễn Xuân Son, Quang Hải hay Filip Nguyễn (không ai vượt quá 600.000 euro).

Xander Dierckx sinh năm 2009 nhưng đã được định giá tới 2 triệu euro

Kém tiếng tăm hơn U17 Bỉ, nhưng U17 New Zealand cũng thuộc top 11 đội hình giá trị cao nhất U17 World Cup 2026. Tổng mức định giá của đội bóng châu Đại Dương hiện là 435.000 euro.

Cả U17 Việt Nam và U17 Mali đều chưa có dữ liệu định giá cụ thể. Nhưng trong khi U17 Việt Nam mới lần đầu dự World Cup thì U17 Mali đã là "khách quen" của giải đấu với 7 lần góp mặt và từng giành ngôi á quân năm 2015.

Phân tích để thấy những đối thủ rất mạnh đang chờ đợi thầy trò HLV Cristiano Roland. Đoàn quân áo đỏ sẽ phải chuẩn bị rất kỹ càng nếu muốn tạo được bất ngờ tại đấu trường World Cup.