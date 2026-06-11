Lịch thi đấu World Cup ngày 12/6: Chủ nhà ra quân, Hàn Quốc tìm chiến thắng

Lịch thi đấu và phát sóng World Cup 2026 ngày 12/6.

Lịch thi đấu World Cup ngày 12/6 (giờ Việt Nam)

Ngày 12/6 02h00 Mexico vs Nam Phi (VTV3, VTV6, VTV10)

Ngày 12/6 09h00 Hàn Quốc vs CH Séc (VTV3, VTV6)

Ngoài các kênh sóng truyền hình như VTV2, VTV3, VTV6, VTV10, người hâm mộ có thể theo dõi World Cup 2026 trên các nền tảng khác như VTVgo, TV360, FPT Play, MyTV....

Bảng A World Cup 2026 có 4 đội: Mexico, Hàn Quốc, Nam Phi và CH Séc

Tổng quan bảng A World Cup 2026

Bảng A World Cup 2026 được đánh giá là tương đối cân bằng. Dù sở hữu lợi thế sân nhà, đội tuyển Mexico không thực sự vượt trội hơn so với những đội còn lại. Nhưng với sự chuẩn bị kỹ càng, đội bóng khu vực CONCACAF được đánh giá đủ sức giành tấm vé lọt vào vòng 1/16.

Trong 3 đội tuyển còn lại, trang thông tin bóng đá quốc tế Opta nhận định Hàn Quốc sáng cửa đi tiếp nhất. Đại diện châu Á sở hữu đội hình đồng đều, giàu kinh nghiệm và có đầu tàu Son Heung-min vẫn đang duy trì phong độ cao.

Opta dự đoán cơ hội giành vé vào vòng 1/16 và xếp các vị trí từ thứ nhất đến thứ tư của các đội trong bảng A World Cup 2026

Opta dự đoán cơ hội giành vé vào vòng 1/32 và đứng các vị trí từ thứ nhất đến thứ tư của các đội tuyển trong bảng A World Cup 2026

Lịch thi đấu bảng A World Cup 2026

Ngày 12/6

02h00 Mexico vs Nam Phi

09h00 Hàn Quốc vs CH Séc

Ngày 18/6

23h00 CH Séc vs Nam Phi

Ngày 19/6

08h00 Mexico vs Hàn Quốc

Ngày 25/6

08h00 CH Séc vs Mexico

08h00 Nam Phi vs Hàn Quốc