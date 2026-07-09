Lịch thi đấu World Cup hôm nay 9/7: Pháp gặp đội top 6 thế giới

Lịch thi đấu World Cup đêm 9/7, rạng sáng 10/7.

Sau một ngày tạm nghỉ, World Cup 2026 trở lại với vòng tứ kết từ ngày 9/7 (ngày 10/7 theo giờ Việt Nam). Cặp tứ kết đầu tiên là Pháp gặp Maroc.

Đội tuyển Pháp là đương kim á quân World Cup và đang xếp hạng cao nhất trên BXH FIFA. Nhưng Maroc cũng không hề đơn giản khi đã vươn lên vị trí thứ 6 thế giới. Trên hành trình vào đến tứ kết, Maroc đã đánh bại một "đại gia" từ châu Âu là Hà Lan.

4 năm trước, Pháp từng thắng Maroc 2-0 ở vòng bán kết. Liệu Mbappe và đồng đội có thể tái lập thành tích này hay sẽ phải đón nhận cú sốc đến từ "Sư tử Atlas".

Lịch thi đấu World Cup hôm nay

Highlight Paraguay vs Pháp

Highlight Canada vs Maroc

Lịch thi đấu vòng tứ kết World Cup 2026

Ngày Giờ Cặp đấu SVĐ 10/7 03h00 Pháp vs Maroc Gillette Stadium 11/7 02h00 Tây Ban Nha vs Bỉ SoFi Stadium 12/7 04h00 Na Uy vs Anh Hard Rock Stadium 12/7 08h00 Argentina vs Thụy Sĩ Arrowhead Stadium

Nhánh thi đấu vòng loại trực tiếp World Cup 2026