  Về trang chủ

Lịch thi đấu World Cup hôm nay 9/7: Pháp gặp đội top 6 thế giới

KDH
|

Lịch thi đấu World Cup đêm 9/7, rạng sáng 10/7.

Sau một ngày tạm nghỉ, World Cup 2026 trở lại với vòng tứ kết từ ngày 9/7 (ngày 10/7 theo giờ Việt Nam). Cặp tứ kết đầu tiên là Pháp gặp Maroc.

Đội tuyển Pháp là đương kim á quân World Cup và đang xếp hạng cao nhất trên BXH FIFA. Nhưng Maroc cũng không hề đơn giản khi đã vươn lên vị trí thứ 6 thế giới. Trên hành trình vào đến tứ kết, Maroc đã đánh bại một "đại gia" từ châu Âu là Hà Lan.

4 năm trước, Pháp từng thắng Maroc 2-0 ở vòng bán kết. Liệu Mbappe và đồng đội có thể tái lập thành tích này hay sẽ phải đón nhận cú sốc đến từ "Sư tử Atlas".

Lịch thi đấu World Cup hôm nay 9/7: Pháp gặp đội top 6 thế giới - Ảnh 1.

Lịch thi đấu World Cup hôm nay

Highlight Paraguay vs Pháp

Highlight Canada vs Maroc

Lịch thi đấu vòng tứ kết World Cup 2026

Ngày

Giờ

Cặp đấu

SVĐ

10/7

03h00

Pháp vs Maroc

Gillette Stadium

11/7

02h00

Tây Ban Nha vs Bỉ

SoFi Stadium

12/7

04h00

Na Uy vs Anh

Hard Rock Stadium

12/7

08h00

Argentina vs Thụy Sĩ

Arrowhead Stadium

Nhánh thi đấu vòng loại trực tiếp World Cup 2026

Lịch thi đấu World Cup hôm nay 9/7: Pháp gặp đội top 6 thế giới - Ảnh 2.
Con số gây sốc: Argentina được hưởng "cơn mưa" penalty, nhiều gần gấp 3 lần Pháp và Bồ Đào Nha
Tags

World Cup

world cup 2026

Mbappe

Argentina

pháp

Maroc

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại