Lịch thi đấu World Cup hôm nay 9/7: Pháp gặp đội top 6 thế giới

Sau một ngày tạm nghỉ, World Cup 2026 trở lại với vòng tứ kết từ ngày 9/7 (ngày 10/7 theo giờ Việt Nam). Cặp tứ kết đầu tiên là Pháp gặp Maroc.
Đội tuyển Pháp là đương kim á quân World Cup và đang xếp hạng cao nhất trên BXH FIFA. Nhưng Maroc cũng không hề đơn giản khi đã vươn lên vị trí thứ 6 thế giới. Trên hành trình vào đến tứ kết, Maroc đã đánh bại một "đại gia" từ châu Âu là Hà Lan.
4 năm trước, Pháp từng thắng Maroc 2-0 ở vòng bán kết. Liệu Mbappe và đồng đội có thể tái lập thành tích này hay sẽ phải đón nhận cú sốc đến từ "Sư tử Atlas".
Highlight Paraguay vs Pháp
Highlight Canada vs Maroc
Lịch thi đấu vòng tứ kết World Cup 2026
Ngày
Giờ
Cặp đấu
SVĐ
10/7
03h00
Pháp vs Maroc
Gillette Stadium
11/7
02h00
Tây Ban Nha vs Bỉ
SoFi Stadium
12/7
04h00
Na Uy vs Anh
Hard Rock Stadium
12/7
08h00
Argentina vs Thụy Sĩ
Arrowhead Stadium