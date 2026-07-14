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Lịch thi đấu World Cup hôm nay 14/7: Pháp "đại chiến" Tây Ban Nha

KDH
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Lịch thi đấu World Cup đêm 14/7, rạng sáng 15/7.

Sau 2 ngày nghỉ ngơi, World Cup 2026 trở lại với vòng bán kết từ ngày 13/7 (14/7 theo giờ Việt Nam). Trận bán kết đầu tiên là cuộc so tài giữa Pháp và Tây Ban Nha.

Đây là cặp đấu nhiều duyên nợ. 2 năm trước, Tây Ban Nha từng vượt qua Pháp trên con đường tiến đến chức vô địch Euro 2024. Ngoài ra, cuộc so tài giữa 2 ngôi sao Mbappe và Yamal cũng thu hút nhiều sự chú ý.

Lịch thi đấu World Cup hôm nay 14/7: Pháp "đại chiến" Tây Ban Nha - Ảnh 1.

Lịch thi đấu bán kết World Cup 2026

Ngày

Giờ

Cặp đấu

Sân vận động

15/7

02h00

Pháp vs Tây Ban Nha

Dallas Stadium

16/7

02h00

Anh vs Argentina

Atlanta Stadium

Thông tin trước trận đấu Pháp vs Tây Ban Nha

Phong độ tại World Cup 2026

Pháp

Lịch thi đấu World Cup hôm nay 14/7: Pháp "đại chiến" Tây Ban Nha - Ảnh 2.

Tây Ban Nha

Lịch thi đấu World Cup hôm nay 14/7: Pháp "đại chiến" Tây Ban Nha - Ảnh 3.

Chân sút hàng đầu

Pháp: Mbappe – 8 bàn, Dembele – 5 bàn, Bradley Barcola – 2 bàn

Tây Ban Nha: Mikel Oyarzabal – 4 bàn, Merino – 2 bàn

Thành tích đối đầu

Lịch thi đấu World Cup hôm nay 14/7: Pháp "đại chiến" Tây Ban Nha - Ảnh 4.
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Tags

World Cup

world cup 2026

Mbappe

Tây Ban Nha

pháp

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