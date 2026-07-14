Lịch thi đấu World Cup hôm nay 14/7: Pháp "đại chiến" Tây Ban Nha

Sau 2 ngày nghỉ ngơi, World Cup 2026 trở lại với vòng bán kết từ ngày 13/7 (14/7 theo giờ Việt Nam). Trận bán kết đầu tiên là cuộc so tài giữa Pháp và Tây Ban Nha.
Đây là cặp đấu nhiều duyên nợ. 2 năm trước, Tây Ban Nha từng vượt qua Pháp trên con đường tiến đến chức vô địch Euro 2024. Ngoài ra, cuộc so tài giữa 2 ngôi sao Mbappe và Yamal cũng thu hút nhiều sự chú ý.
Lịch thi đấu bán kết World Cup 2026
Ngày
Giờ
Cặp đấu
Sân vận động
15/7
02h00
Pháp vs Tây Ban Nha
Dallas Stadium
16/7
02h00
Anh vs Argentina
Atlanta Stadium
Thông tin trước trận đấu Pháp vs Tây Ban Nha
Phong độ tại World Cup 2026
Pháp
Tây Ban Nha
Chân sút hàng đầu
Pháp: Mbappe – 8 bàn, Dembele – 5 bàn, Bradley Barcola – 2 bàn
Tây Ban Nha: Mikel Oyarzabal – 4 bàn, Merino – 2 bàn
Thành tích đối đầu