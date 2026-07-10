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Lịch thi đấu World Cup hôm nay 10/7: Tây Ban Nha chạm trán "binh đoàn hồi sinh"

KDH
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Lịch thi đấu World Cup đêm 10/7, rạng sáng 11/7.

Ở ngày thi đấu 10/7 (ngày 11/7 theo giờ Việt Nam), đội tuyển Tây Ban Nha so tài với Bỉ. Tây Ban Nha vẫn đang duy trì phong độ ổn định suốt từ đầu World Cup 2026. Nhà ĐKVĐ Euro vào đến tứ kết mà chưa nhận bàn thua nào.

Trong khi đó, tuyển Bỉ được ví như "binh đoàn hồi sinh". Thế hệ vàng luống tuổi cùng những trận đầu tiên không được như ý khiến Bỉ tưởng như sẽ sớm bị loại. Nhưng Lukaku và đồng đội đã trỗi dậy mạnh mẽ, liên tiếp có 3 chiến thắng ấn tượng để giờ đây góp mặt tại bán kết World Cup 2026.

Lịch thi đấu World Cup hôm nay 10/7: Tây Ban Nha chạm trán "binh đoàn hồi sinh" - Ảnh 1.

Lịch thi đấu World Cup ngày 11/7

Lịch thi đấu vòng tứ kết World Cup 2026

Ngày

Giờ

Cặp đấu

SVĐ

10/7

03h00

Pháp 2-0 Maroc

Gillette Stadium

11/7

02h00

Tây Ban Nha vs Bỉ

SoFi Stadium

12/7

04h00

Na Uy vs Anh

Hard Rock Stadium

12/7

08h00

Argentina vs Thụy Sĩ

Arrowhead Stadium

Nhánh thi đấu vòng loại trực tiếp World Cup 2026

Lịch thi đấu World Cup hôm nay 10/7: Tây Ban Nha chạm trán "binh đoàn hồi sinh" - Ảnh 2.
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world cup 2026

Tây Ban Nha

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