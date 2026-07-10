Lịch thi đấu World Cup hôm nay 10/7: Tây Ban Nha chạm trán "binh đoàn hồi sinh"

Ở ngày thi đấu 10/7 (ngày 11/7 theo giờ Việt Nam), đội tuyển Tây Ban Nha so tài với Bỉ. Tây Ban Nha vẫn đang duy trì phong độ ổn định suốt từ đầu World Cup 2026. Nhà ĐKVĐ Euro vào đến tứ kết mà chưa nhận bàn thua nào.
Trong khi đó, tuyển Bỉ được ví như "binh đoàn hồi sinh". Thế hệ vàng luống tuổi cùng những trận đầu tiên không được như ý khiến Bỉ tưởng như sẽ sớm bị loại. Nhưng Lukaku và đồng đội đã trỗi dậy mạnh mẽ, liên tiếp có 3 chiến thắng ấn tượng để giờ đây góp mặt tại bán kết World Cup 2026.
Lịch thi đấu vòng tứ kết World Cup 2026
Ngày
Giờ
Cặp đấu
SVĐ
10/7
03h00
Pháp 2-0 Maroc
Gillette Stadium
11/7
02h00
Tây Ban Nha vs Bỉ
SoFi Stadium
12/7
04h00
Na Uy vs Anh
Hard Rock Stadium
12/7
08h00
Argentina vs Thụy Sĩ
Arrowhead Stadium