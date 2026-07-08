Lịch thi đấu vòng tứ kết World Cup 2026: Argentina giữa "vòng vây" của 6 đội bóng châu Âu

Với thất bại của Colombia trong trận đấu cuối vòng 1/8, Argentina là đại diện duy nhất của Nam Mỹ tại tứ kết World Cup 2026. Messi và đồng đội ở giữa "vòng vây" của 6 đội bóng châu Âu bao gồm Pháp, Anh, Tây Ban Nha, Bỉ, Thụy Sĩ và Na Uy. Châu Phi cũng góp 1 đại diện tại vòng tứ kết là Maroc.
Lịch thi đấu vòng tứ kết World Cup 2026
|
Ngày
|
Giờ
|
Cặp đấu
|
SVĐ
|
10/7
|
03h00
|
Pháp vs Maroc
|
Gillette Stadium
|
11/7
|
02h00
|
Tây Ban Nha vs Bỉ
|
SoFi Stadium
|
12/7
|
04h00
|
Na Uy vs Anh
|
Hard Rock Stadium
|
13/7
|
08h00
|
Argentina vs Thụy Sĩ
|
Arrowhead Stadium
Nhánh thi đấu vòng loại trực tiếp World Cup 2026
Kết quả vòng 1/8 World Cup 2026
Ngày
Giờ
Cặp đấu
SVĐ
5/7
00h00
Canada 0-3 Maroc
NRG Stadium, Houston
5/7
04h00
Paraguay 0-1 Pháp
Lincoln Financial Field, Philadelphia
6/7
03h00
Brazil 1-2 Na Uy
MetLife Stadium, East Rutherford
6/7
07h00
Mexico 2-3 Anh
Estadio Azteca, Mexico City
7/7
02h00
Bồ Đào Nha 0-1 Tây Ban Nha
AT&T Stadium, Arlington
7/7
07h00
Mỹ 1-4 Bỉ
Lumen Field, Seattle
7/7
23h00
Argentina 3-2 Ai Cập
Mercedes-Benz Stadium, Atlanta
8/7
03h00
Thụy Sĩ 0-0 (pen: 4-3) Colombia
BC Place, Vancouver