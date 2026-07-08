Lịch thi đấu vòng tứ kết World Cup 2026: Argentina giữa "vòng vây" của 6 đội bóng châu Âu

4 cặp đấu vòng tứ kết World Cup 2026 đã được xác định.

Với thất bại của Colombia trong trận đấu cuối vòng 1/8, Argentina là đại diện duy nhất của Nam Mỹ tại tứ kết World Cup 2026. Messi và đồng đội ở giữa "vòng vây" của 6 đội bóng châu Âu bao gồm Pháp, Anh, Tây Ban Nha, Bỉ, Thụy Sĩ và Na Uy. Châu Phi cũng góp 1 đại diện tại vòng tứ kết là Maroc.

Nam Mỹ chỉ còn 1 đại diện tại World Cup 2026

Lịch thi đấu vòng tứ kết World Cup 2026

Ngày Giờ Cặp đấu SVĐ 10/7 03h00 Pháp vs Maroc Gillette Stadium 11/7 02h00 Tây Ban Nha vs Bỉ SoFi Stadium 12/7 04h00 Na Uy vs Anh Hard Rock Stadium 13/7 08h00 Argentina vs Thụy Sĩ Arrowhead Stadium

Nhánh thi đấu vòng loại trực tiếp World Cup 2026

Chú thích ảnh

Kết quả vòng 1/8 World Cup 2026