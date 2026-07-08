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Lịch thi đấu vòng tứ kết World Cup 2026: Argentina giữa "vòng vây" của 6 đội bóng châu Âu

KDH
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4 cặp đấu vòng tứ kết World Cup 2026 đã được xác định.

Với thất bại của Colombia trong trận đấu cuối vòng 1/8, Argentina là đại diện duy nhất của Nam Mỹ tại tứ kết World Cup 2026. Messi và đồng đội ở giữa "vòng vây" của 6 đội bóng châu Âu bao gồm Pháp, Anh, Tây Ban Nha, Bỉ, Thụy Sĩ và Na Uy. Châu Phi cũng góp 1 đại diện tại vòng tứ kết là Maroc.

Lịch thi đấu vòng tứ kết World Cup 2026: Argentina giữa "vòng vây" của 6 đội bóng châu Âu - Ảnh 1.

Nam Mỹ chỉ còn 1 đại diện tại World Cup 2026

Lịch thi đấu vòng tứ kết World Cup 2026

Ngày

Giờ

Cặp đấu

SVĐ

10/7

03h00

Pháp vs Maroc

Gillette Stadium

11/7

02h00

Tây Ban Nha vs Bỉ

SoFi Stadium

12/7

04h00

Na Uy vs Anh

Hard Rock Stadium

13/7

08h00

Argentina vs Thụy Sĩ

Arrowhead Stadium

Nhánh thi đấu vòng loại trực tiếp World Cup 2026

Lịch thi đấu vòng tứ kết World Cup 2026: Argentina giữa "vòng vây" của 6 đội bóng châu Âu - Ảnh 2.

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Kết quả vòng 1/8 World Cup 2026

Ngày

Giờ

Cặp đấu

SVĐ

5/7

00h00

Canada 0-3 Maroc

NRG Stadium, Houston

5/7

04h00

Paraguay 0-1 Pháp

Lincoln Financial Field, Philadelphia

6/7

03h00

Brazil 1-2 Na Uy

MetLife Stadium, East Rutherford

6/7

07h00

Mexico 2-3 Anh

Estadio Azteca, Mexico City

7/7

02h00

Bồ Đào Nha 0-1 Tây Ban Nha

AT&T Stadium, Arlington

7/7

07h00

Mỹ 1-4 Bỉ

Lumen Field, Seattle

7/7

23h00

Argentina 3-2 Ai Cập

Mercedes-Benz Stadium, Atlanta

8/7

03h00

Thụy Sĩ 0-0 (pen: 4-3) Colombia

BC Place, Vancouver

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Tags

World Cup

world cup 2026

Messi

Tây Ban Nha

Argentina

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Anh

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