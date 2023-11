Theo lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay 4/11 và rạng sáng 5/11, người hâm mộ bóng đá Việt Nam sẽ được chứng kiến những màn so tài hấp dẫn ở V-League 2023/2024 cũng như tại Ngoại hạng Anh 2023/2024.

Ở sân chơi V-League 2023/2024, ngày hôm nay sẽ diễn ra các trận đấu còn lại của vòng 3. Đó là các cuộc so tài của Quảng Nam vs Khánh Hòa lúc 17h, Bình Dương vs Hải Phòng và Thanh Hóa với SLNA lúc 18h. Ở khung 19h15, Viettel FC vs Hà Tĩnh sẽ so tài.

Thanh Hóa đọ sức với SLNA ở vòng 3 V-League 2023/2024 (Ảnh: FPT).

Trong khi đó, tại vòng 11 Ngoại hạng Anh 2023/2024 sẽ diễn ra các trận đấu hấp dẫn như Fulham vs Man Utd, Brentford vs West Ham, Man City vs Bournemouth hay Newcastle vs Arsenal.

Ngoài các trận đấu ở V-League và Ngoại hạng Anh, lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay còn có các trận đấu khác ở các giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu.

LỊCH THI ĐẤU VÀ TRỰC TIẾP BÓNG ĐÁ HÔM NAY 4/11

V-LEAGUE 2023/2024

04/11 17:00 Quảng Nam - Khánh Hòa

04/11 18:00 Bình Dương - Hải Phòng

04/11 18:00 Thanh Hóa - SLNA

04/11 19:15 Viettel FC - Hà Tĩnh

LIGUE 1 - PHÁP 23-24

04/11 23:00 Lorient - Lens

05/11 03:00 Marseille - Lille

BUNDESLIGA - ĐỨC 23-24

04/11 02:30 Darmstadt - Bochum

04/11 21:30 Union Berlin - Frankfurt

04/11 21:30 FC Koln - Augsburg

04/11 21:30 Hoffenheim - Leverkusen

04/11 21:30 Mainz 05 - Leipzig

04/11 21:30 Freiburg - Gladbach

05/11 00:30 Dortmund - Bayern Munchen

LA LIGA - TÂY BAN NHA 23-24

04/11 20:00 Osasuna - Girona

04/11 22:15 Betis - Mallorca

05/11 00:30 Celta Vigo - Sevilla

05/11 03:00 Real Sociedad - Barcelona

SERIE A - ITALY 23-24

04/11 21:00 Salernitana - Napoli

05/11 00:00 Atalanta - Inter Milan

05/11 02:45 AC Milan - Udinese

PREMIER LEAGUE - ANH 23-24

04/11 19:30 Fulham - Man Utd

04/11 22:00 Brentford - West Ham

04/11 22:00 Burnley - Crystal Palace

04/11 22:00 Everton - Brighton

04/11 22:00 Man City - Bournemouth

04/11 22:00 Sheffield Utd - Wolverhampton

05/11 00:30 Newcastle - Arsenal