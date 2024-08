Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay 28/8, Cúp C1 châu Âu sẽ bước vào những trận đấu cuối cùng của loạt trận lượt về vòng play-off tranh vé vào vòng đấu bảng. 4 trận đấu được tổ chức là Qarabag (Azerbaijan) vs Dinamo Zagreb (Croatia) vào lúc 23h45 ngày 28/8 và 3 trận vào lúc 2h rạng sáng 29/8.

4 trận cuối cùng của loạt trận lượt về vòng play-off tranh vé vào vòng đấu bảng Cúp C1 châu Âu sẽ diễn ra đêm nay. (Ảnh: Getty).

3 trận đấu muộn gồm có: Slovan Bratislava (Slovakia) vs Midtjylland (Đan Mạch), Sao đỏ Belgrade (Serbia) vs Bodo/Glimt (Na Uy) và Slavia Prague (CH Séc) vs Lille (Pháp). 4 đội thắng chung cuộc sẽ giành quyền vào vòng đấu bảng. Ở vòng 3 La Liga, 4 trận đấu được diễn ra trong ngày hôm nay, trong đó đáng chú ý nhất là trận đấu Atletico Madrid gặp Espanyol bắt đầu từ 2h30 ngày 29/8.

Cũng theo lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay 28/8, loạt trận vòng 2 Cúp Liên Đoàn Anh tiếp tục với 7 trận đấu, trong đó có sự hiện diện của 7 đội bóng đang thi đấu tại Ngoại hạng Anh với màn so tài đáng xem nhất là Nottingham Forest gặp Newcastle United.

Bên cạnh đó, lượt về vòng play-off tranh vé vào vòng đấu bảng Cúp C3 châu Âu 2024/2025 cũng diễn ra với 2 trận đấu sớm Istanbul Basaksehir gặp St Patrick's Athletic và Gent vs Partizan.