Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay 14/5: Tottenham đại chiến Man City

Theo lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay 14/5 rạng sáng 15/5, mọi ánh mắt của người hâm mộ bóng đá trên toàn thế giới sẽ hướng tới trận đấu giữa Tottenham với Man City tại trận đá bù vòng 34 Ngoại hạng Anh 2023/2024.

Hiện tại, cuộc đua vô địch giữa Man City và Arsenal đang rất gay cấn. Man City hiện đứng thứ 2 với 85 điểm, kém 1 điểm so với Pháo thủ, nhưng đá ít hơn 1 trận. Do đó, nếu đánh bại Tottenham ở cuộc so tài đêm nay, Man City sẽ nhiều hơn Arsenal 2 điểm và nắm trong tay quyền tự quyết.

Man City sẽ làm khách trước Tottenham (Ảnh: Reuters).

Mặc dù Tottenham đang có phong độ không tốt trong thời gian gần đây, nhưng họ lại thường đá hay khi gặp Man City trên sân nhà. Trong 4 lần gần nhất gặp Man City ở sân nhà của mình, Tottenham đều gieo sầu cho đối thủ. Do vậy, thầy trò HLV Pep Guardiola chắc chắn sẽ gặp những khó khăn.

Ngoài trận đấu bù vòng 34 Ngoại hạng Anh giữa Tottenham vs Man City, lịch bóng đá hôm nay còn có các trận đấu sớm của vòng 36 La Liga 2023/2024. Đáng chú ý nhất là cuộc so tài của Real Madrid vs Alaves.