Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay 11/10: Tuyển Indonesia níu kéo giấc mơ World Cup

Điểm nhấn trong loạt trận bóng đá quốc tế đêm 11/10, rạng sáng 12/10 là 2 trận đấu vòng loại thứ tư World Cup 2026 khu vực châu Á.

Tại bảng B, đội tuyển Indonesia đối đầu với Iraq. Do đã để thua Saudi Arabia ở trận đầu tiên, tuyển Indonesia buộc phải thắng Iraq nếu muốn tiếp tục cạnh tranh ngôi đầu bảng. Nếu không thể thắng, đội bóng xứ Vạn đảo vẫn cần nỗ lực có ít nhất 1 điểm để nuôi hi vọng vào ngôi nhì bảng.

Xếp hạng tạm thời bảng B vòng loại thứ tư World Cup 2026 khu vực châu Á

Theo quy định, đội đầu bảng giành vé đến thẳng VCK World Cup 2026, đội nhì bảng thi đấu tiếp vòng loại thứ năm và đội xếp thứ ba bị loại. Tuyển Indonesia tạm thời đang xếp cuối bảng B và trận gặp Iraq chính là cơ hội cuối cùng.

Ở bảng A, tình thế vẫn rất cân bằng sau khi Oman và Qatar hòa nhau trong trận ra quân. Lượt trận thứ hai, chủ nhà Qatar được nghỉ ngơi trong khi Oman chạm trán UAE.

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay 11/10

Vòng loại World Cup khu vực châu Á

Ngày 12/10 00h15 UAE vs Oman

Ngày 14/10 02h30 Iraq vs Indonesia

Vòng loại World Cup khu vực châu Âu

Ngày 11/10 20h00 Latvia vs Andorra

Ngày 11/10 23h00 Hungary vs Armenia

Ngày 11/10 23h00 Na Uy vs Israel

Ngày 12/10 01h45 Bulgaria vs Thổ Nhĩ Kỳ

Ngày 12/10 01h45 Estonia vs Italy

Ngày 12/10 01h45 Bồ Đào Nha vs Ireland

Ngày 12/10 01h45 Serbia vs Albania

Ngày 12/10 01h45 Tây Ban Nha vs Georgia