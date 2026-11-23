Lịch thi đấu U17 World Cup 2026 ngày 23/11 của U17 Việt Nam.

Lịch thi đấu U17 World Cup 2026 ngày 23/11

Bảng G

22h30 U17 Việt Nam vs U17 New Zealand (kênh phát sóng: FPT Play, TV360, MyTV)

22h30 U17 Mali vs U17 Bỉ (kênh phát sóng: FPT Play, TV360, MyTV)

Xếp hạng bảng G

Các bảng khác

19h30 U17 Tây Ban Nha vs U17 Fiji

19h30 U17 Croatia vs U17 Tajikistan

20h00 U17 Uzbekistan vs U17 Jamaica

20h30 U17 Senegal vs U17 Cuba

21h30 U17 Italia vs U17 Bờ Biển Ngà

22h00 U17 Maroc vs U17 Trung Quốc

Nhận định U17 Việt Nam vs U17 New Zealand

U17 Việt Nam đã có khởi đầu ấn tượng tại U17 World Cup 2026. Đoàn quân áo đỏ dù để thua 2-3 trước U17 Bỉ nhưng đã cho thấy sự tự tin trong lần đầu "ra biển lớn". Các học trò của HLV Cristiano Roland sẵn sàng đẩy cao đội hình chơi tấn công và phối hợp nhuần nhuyễn ngay bên phần sân đối phương.

2 pha lập công của Lê Sỹ Bách và Chu Ngọc Nguyễn Lực đều là những siêu phẩm. Trang chủ FIFA cũng bình luận rằng U17 Việt Nam với tinh thần thi đấu tuyệt vời đã thực sự khiến U17 Bỉ "một phen hú vía".

Với niềm tin dâng cao, U17 Việt Nam đặt mục tiêu giành kết quả tốt trước U17 New Zealand. Tuy nhiên, HLV Cristiano Roland hiểu rằng U17 Việt Nam cần "tạm quên" đi trận đấu với U17 Bỉ và hướng đến trận gặp U17 New Zealand với sự tập trung cao nhất: "Chúng tôi đang cố gắng chuẩn bị và tiếp cận trận đấu với quyết tâm có được kết quả tốt nhất".

U17 Việt Nam tập trung cao độ cho trận gặp U17 New Zealand

Mặc dù đạt thời lượng kiểm soát bóng khá tốt (45%) và tung ra được 9 pha dứt điểm về phía khung thành U17 Bỉ, có một thực tế là các pha tấn công của U17 Việt Nam phần nào bị đội bạn "đọc bài" trong hiệp hai. Những tình huống xuống biên bị giảm khả năng đe dọa khung thành khi đối phương khóa chặt 2 cánh. Việc đa dạng hóa các phương án tấn công là rất cần thiết khi đối đầu U17 New Zealand.

Ngoài ra, U17 Việt Nam cần giảm sai số ở những tình huống xử lý bên phần sân nhà. Trong thế trận giằng co, một đường chuyền sai hay một pha đi bóng mạo hiểm có thể khiến khung thành đội nhà bị đặt vào thế nguy hiểm.

Bên kia chiến tuyến, U17 New Zealand - nhà ĐKVĐ châu Đại Dương - dù thua đậm 0-3 trước U17 Mali nhưng vẫn là đội bóng tiềm ẩn khả năng bùng nổ. HLV Martin Bullock hẳn đã chứng kiến U17 Việt Nam vất vả thế nào khi đối mặt với những tình huống bóng bổng khi gặp U17 Bỉ. Không loại trừ khả năng ông sẽ đặt niềm tin vào tiền đạo Zach Cashmore với chiều cao 1m94.

Nếu nhập cuộc tỉnh táo và tận dụng tốt các cơ hội, U17 Việt Nam có cơ hội đánh bại U17 New Zealand để lần đầu tiên trong lịch sử giành chiến thắng tại U17 World Cup.