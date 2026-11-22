Kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên đã có được tấm huy chương tại Đại hội thể thao toàn quốc 2026.

Từ giã sự nghiệp thi đấu bơi lội chuyên nghiệp từ năm 2022, kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên bất ngờ trở lại với đường đua xanh tại Đại hội thể thao toàn quốc 2026. Trong màu áo đoàn thể thao Quân đội, Ánh Viên đăng ký thi đấu 5 nội dung cá nhân bao gồm 200m hỗn hợp, 200m tự do, 50m bơi ngửa, 100m bơi ngửa và 200m bơi ngửa.

Trong ngày thi đấu 22/11, Ánh Viên bước vào thi đấu nội dung 200m hỗn hợp. Ở vòng loại diễn ra trong buổi sáng, Ánh Viên về nhì với thành tích 2 phút 27 giây 12. Người xếp trên Ánh Viên là VĐV Võ Thị Mỹ Tiên với thành tích 2 phút 24 giây 55. Mỹ Tiên cũng chính là người vừa giành HCĐ nội dung này tại SEA Games 33.

Loạt bơi chung kết diễn ra vào buổi chiều chứng kiến màn đua tài hấp dẫn. Mỹ Tiên tiếp tục thể hiện phong độ xuất sắc khi về nhất với thành tích 2 phút 14 giây 38 và giành HCV. Ánh Viên về nhì với thành tích 2 phút 16 giây 30 và giành HCB.

Niềm vui của Mỹ Tiên

Ánh Viên chúc mừng Mỹ Tiên

BXH thành tích chung kết 200m hỗn hợp nữ

Kỷ lục của các nữ kình ngư Việt Nam ở nội dung này hiện vẫn thuộc về Ánh Viên (2 phút 12 giây 33 - lập năm 2015).