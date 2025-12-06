Lịch thi đấu SEA Games 33 ngày 6/12 mới nhất: U22 Lào tạo "cú sốc lớn" trước U22 Malaysia?

Trong ngày thi đấu 6/12 của SEA Games 33, có 3 nội dung diễn ra là bóng đá nam, bóng chày và polo.

Ở môn bóng đá nam, 2 đối thủ cùng bảng B với U22 Việt Nam là U22 Lào và U22 Malaysia sẽ so tài với nhau. U22 Lào sau trận thua 1-2 trước U22 Việt Nam rất cần một chiến thắng để níu kéo cơ hội vào bán kết. Trong khi đó, U22 Malaysia cũng cần giành trọn 3 điểm trước U22 Lào để tranh ngôi nhất bảng với Việt Nam.

U22 Lào kỳ vọng vào một bất ngờ trước U22 Malaysia

Với sự tiến bộ trong thời gian gần đây, U22 Lào có cơ sở để tin vào một bất ngờ. Tại vòng loại U23 châu Á 2026 diễn ra hồi tháng 9 vừa qua, đội bóng xứ Triệu Voi từng hòa 0-0 trước U22 Indonesia ngay trên sân khách. Trận đấu ra quân dù thua nhưng U22 Lào cũng gây rất nhiều chông gai cho U22 Việt Nam.

Trái lại, U22 Malaysia không có được phong độ ổn định. Họ bị loại từ vòng bảng giải U23 Đông Nam Á 2025 và cũng không vượt qua được vòng loại U23 châu Á 2026.

Xếp hạng tạm thời bảng B môn bóng đá nam SEA Games 33

Nếu có thể giành điểm trước U22 Malaysia, U22 Lào cũng sẽ gián tiếp giúp U22 Việt Nam thuận lợi hơn trong việc giành ngôi đầu bảng B môn bóng đá nam SEA Games 33.

Ở môn bóng chày, tuyển Việt Nam đối đầu Malaysia. Đoàn quân áo đỏ đang xếp cuối bảng sau khi thua 0-16 trước Thái Lan và rất cần điểm số để cải thiện vị trí.

Lịch thi đấu SEA Games 33 ngày 6/12

Môn bóng đá nam

16h00 U22 Malaysia vs U22 Lào

19h00 U22 Singapore vs U22 Timor Leste

Môn polo

10h00 Việt Nam vs Malaysia

Lịch thi đấu bóng đá nam SEA Games 33