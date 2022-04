Lịch sử logo 46 năm của Apple: Vì sao "quả Táo" có vết cắn dở?

Apple được thành lập bởi Steve Jobs, Steve Wozniak và Ronald Wayne vào tháng 4 năm 1976, không ai có thể tưởng tượng rằng một công ty bắt đầu trong ga ra sẽ trở thành gã khổng lồ công nghệ với vốn hoá 3.000 tỷ USD.



Tại sao lại có vết cắn trong logo?

Lý do cho vết cắn của quả táo là để tránh nhầm lẫn với các loại trái cây khác như anh đào hoặc cà chua. Janoff cũng có một sự trùng hợp may mắn sau đó với thuật ngữ máy tính với "cắn" và "byte" là từ đồng âm, và thực tế là một byte là đơn vị nhỏ nhất của thông tin kỹ thuật số, và do đó là cơ sở của máy tính.

Logo đầu tiên

Logo đầu tiên của Apple được thiết kế bởi Ronal Wayne, người đồng sáng lập Apple, vào năm 1976. Logo có Issac Newton đang ngồi dưới gốc cây với quả táo chói lọi treo trên đầu. Tuy nhiên, logo này đã nhanh chóng được thay thế vì Jobs không quá thích khái niệm đó.

Logo cầu vồng

Đây là logo đầu tiên. Jobs đã giao cho Rob Janoff (một nhà thiết kế đồ họa) nhiệm vụ đưa ra một thiết kế phù hợp và tuyệt vời hơn cho logo. Trong một cuộc phỏng vấn, Janoff cho biết anh ấy không biết bất kỳ thông tin nào về cách thiết kế logo của Apple, nhưng Steve chỉ yêu cầu anh ấy "đừng làm cho logo dễ thương".

Khi được hỏi lý do cho các dải cầu vồng của logo, Steve Jobs cho rằng việc sử dụng một logo đầy màu sắc sẽ như một phương tiện để "nhân bản hóa" công ty. Janoff sau đó nói rằng không có lý do cụ thể nào đằng sau thứ tự của các dải màu, màu xanh lá cây ở trên cùng "bởi vì đó là nơi chiếc lá ở đó".

Logo màu xanh mờ

Năm 1998, dòng máy Mac đã được phát hành với màu đầu tiên có sẵn là Xanh Bondi. Máy Mac mới với logo một quả táo đơn sắc trong mờ, những sọc cầu vồng biến mất để tiến tới sự đơn giản hơn.

Logo của Apple 2001 - nay

Tới năm 2001, logo Apple đã có sự cố định. Với phiên bản màu đỏ được sử dụng cho mục đích bảo hành và hỗ trợ kỹ thuật Apple Care, phiên bản màu đen được sử dụng lại vào năm 2014 thay thế cho 2 phiên bản màu trắng bạc trước đó.